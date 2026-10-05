Paro de subtes: metrodelegados se declararon en estado de alerta y amenazaron con paralizar el servicio

La Asociación Gremial de los Metrodelegados emitió este lunes un fuerte comunicado en el que expresan que se encuentran en “estado de alerta permanente” y advirtieron que llamarán a un paro de subtes de forma inminente. El detonante principal de la medida de fuerza radica en los recortes salariales realizados por la empresa concesionaria Emova, que afectó seriamente a los trabajadores con quitas de hasta 26 días de sueldo.

El eje central del conflicto laboral gira en torno a la deducción de haberes que la compañía operadora del Subte y el Premetro aplicó en las últimas liquidaciones. Desde la empresa sostienen que los descuentos responden a jornadas no prestadas de forma efectiva.

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Por su parte, desde la representación de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) sostuvieron que las ausencias y retenciones de tareas estuvieron debidamente justificadas por la falta de insumos de protección y condiciones insalubres en dependencias clave del subte.

Los Metrodelegados amenazan con la paralización total del subte

El gremio que nuclea a los metrodelegados apuntó directamente contra el accionar de la firma prestataria, acusándola de “romper la paz social” y de generar un escenario de conflicto de manera deliberada

La decisión gremial eleva la preocupación entre los cientos de miles de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires que utilizan diariamente las seis líneas de la red y el Premetro.

En caso de que las instancias de negociación con la Secretaría de Trabajo no prosperen, la paralización del servicio podría concretarse de manera sorpresiva o con aperturas escalonadas de molinetes seguidas del cese total de la circulación de formaciones.

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Comunicado oficial de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro

Metrodelegados: “La consecuencia directa será la paralización completa del servicio”

El delegado de la línea C de subtes y candidato a secretario general de los Metrodelegados, Néstor Segovia, enfatizó: “La paciencia de los trabajadores se está agotando y no permitiremos que se sigan vulnerando sus derechos. Emova y el Gobierno de la Ciudad tienen que dar respuestas inmediatas; si insisten con recortar salarios sin justificación, la consecuencia directa será la paralización completa del servicio”.

Además, el cuerpo de delegados ha reiterado denuncias vinculadas con falencias de salubridad e higiene dentro del tendido subterráneo, advirtiendo sobre el abandono preventivo en diversas estaciones de la red.

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La advertencia surge a raíz de la escalada en un reclamo salarial impulsado por drásticos descuentos salariales, sumado al paulatino deterioro en las condiciones de seguridad e higiene dentro del transporte subterráneo. Desde el Gobierno de la Ciudad instaron a las partes a encauzar el diálogo en la mesa paritaria para evitar un problema masivo de transporte.

PM / EM