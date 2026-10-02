Línea F: Jorge Macri confirmó que dos consorcios buscan construir el nuevo subte

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que dos consorcios de empresas nacionales e internacionales presentaron sus sobres con propuestas técnicas para encargarse de la construcción de la Línea F de subte, que conectará Barracas con Palermo. Esta se adjudicará en diciembre y el inicio de obra está previsto para 2027.

Los dos consorcios de empresas que se presentaron para construir la nueva línea son CITIC Construction - Ranken Railway Construction - Supercemento - Eleprint - Panedile y Roggio - Ghella. Se trata de una de las obras más importantes de los próximos años, con una inversión de US$1.350 millones.

Línea F de subte: cómo será el recorrido, qué combinaciones tendrá y cuándo comenzará a funcionar en CABA

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12 estaciones y 7 combinaciones: cómo será la Línea F de subte

El nuevo subte tendrá 12 estaciones y conectará con todas las líneas vigentes. El objetivo del proyecto es optimizar la conectividad transversal y aliviar la congestión de las demás. Por otro lado, su recorrido iniciará en Barracas, donde no hay estaciones actualmente, y tendrá paradas en Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo, el destino final.

Así será el recorrido de la Línea F de subte, que incluye 7 combinaciones.

El Gobierno porteño estima que la nueva línea desplazará a más de 300 mil pasajeros de norte a sur y viceversa. Algunas de las estaciones tendrán cercanía con el Ferrocarril Roca en Plaza Constitución y la estación Palermo del tren San Martín. “Es la primera línea de subte que se licita en 25 años y la estamos diseñando con estándares internacionales”, declaró Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura porteño.

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Además de la nueva línea, se compraron 214 coches para renovar los subtes A, B y C, con una inversión de 370 millones de dólares, la más grande en los últimos 10 años. Por otra parte, continúa el Plan de Renovación Integral de las estaciones y están cerradas las estaciones Medrano de la línea B, Lavalle de C, Tribunales de la D y Entre Ríos y Urquiza de la E.

Movilidad sustentable: los planes del Gobierno para modernizar el transporte

La construcción de la línea F es parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, con el que el Gobierno busca modernizar y articular los medios de transporte para que sean más ágiles y sostenibles. El propósito es reducir las emisiones contaminantes y optimizar el uso del espacio urbano, así como también mejorar la calidad ambiental de la ciudad.

Una iniciativa que complementa al nuevo subte es el Trambus, un sistema eléctrico de superficie que conecta de manera transversal distintos sectores de la ciudad. También se incluyen los buses eléctricos que circulan por el centro y conectan Parque Lezama con Retiro, lo que implicó un gran paso en la expansión de la electromovilidad.

JSM/MSS