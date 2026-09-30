Inscripción escolar 2027 en CABA: cuándo comienza y cómo solicitar una vacante

El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció que el lunes 5 de octubre comenzará el Período Único de Inscripción Escolar para el ciclo lectivo 2027. El trámite está destinado a estudiantes que ingresen por primera vez a establecimientos estatales porteños y a quienes cambien de nivel educativo. La preinscripción podrá completarse hasta el 6 de noviembre mediante el Sistema de Inscripción en Línea.

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El calendario contempla tres instancias centrales para las familias: la carga de la solicitud, el control documental obligatorio y la consulta de la asignación de vacantes. Completar el formulario inicial requiere también validar la información presentada para participar del proceso.

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Inscripción escolar 2027: quiénes deben realizar el trámite

Deberán preinscribirse quienes comiencen el jardín de gestión estatal, ingresen a primer grado de primaria o pasen a primer año de secundaria. Esto incluye a estudiantes que ya concurren a escuelas públicas porteñas y deben avanzar de sala de cinco a primaria o de séptimo grado a secundaria.

También están comprendidos los alumnos provenientes de escuelas privadas, de otras provincias o del exterior que quieran incorporarse al sistema estatal de la Ciudad. La convocatoria alcanza, además, a ingresantes de la modalidad de Adultos y Adolescentes y a estudiantes de Educación Especial que actualmente no asistan a una escuela estatal porteña.

Quienes ya estén matriculados en una escuela estatal de CABA y continúen en el mismo nivel deben confirmar su continuidad en el establecimiento. Si desean cambiar de institución dentro del sistema estatal, corresponde tramitar un pase escolar, según las condiciones y vacantes disponibles.

Cómo completar la preinscripción y qué se necesita

Para comenzar la gestión digital será necesario contar con una cuenta miBA. El portal oficial indica que la preinscripción se habilitará el 5 de octubre a las 8 y permanecerá disponible hasta el 6 de noviembre de 2026.

La solicitud es gratuita. En el caso de menores de edad, deben realizarla sus padres, tutores, responsables o personas autorizadas; los aspirantes mayores de edad pueden completar el trámite por su cuenta.

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Durante la carga se seleccionan los establecimientos y se ordenan según las preferencias. La preinscripción no garantiza una vacante: la asignación depende de las reglas del Reglamento Escolar y del procesamiento de las solicitudes validadas.

Control documental: hasta cuándo se puede presentar la documentación

La validación estará abierta del 5 de octubre al 13 de noviembre. Su finalidad es comprobar los datos declarados y constituye un requisito indispensable: las solicitudes que queden incompletas no serán consideradas para la asignación de vacantes.

Entre los documentos previstos figuran la identificación del aspirante y del responsable, junto con la acreditación del domicilio. Los respaldos específicos deben consultarse según la situación declarada. La presentación puede hacerse digitalmente o en los puntos presenciales habilitados, con turno previo.

Cuándo se conocerán las vacantes para el ciclo lectivo 2027

Los resultados podrán consultarse en el Sistema de Inscripción en Línea desde el 4 de diciembre de 2026. Posteriormente, las familias recibirán un correo electrónico con un enlace único para aceptar o rechazar la vacante asignada.

El cronograma incluye un Sorteo Público Anual el 21 de octubre. Este procedimiento funciona como mecanismo de desempate entre aspirantes con iguales condiciones de ingreso; no constituye una asignación directa de vacantes.

Para consultar requisitos, acceder al sistema o solicitar asesoramiento, las familias pueden ingresar al portal oficial de Inscripción Escolar de la Ciudad. También cuentan con atención presencial con turno y orientación telefónica mediante el 147.

LV/ML