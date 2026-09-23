Visita del papa León XIV a Córdoba: horarios y lugares de sus actividades

El papa León XIV visitará Córdoba el martes 10 de noviembre de 2026 en el marco de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú. Según el programa oficial difundido por la Santa Sede, llegará a las 9 de la mañana y partirá hacia Buenos Aires esa misma tarde. Durante su estadía encabezará dos actividades: una misa en la Escuela de Aviación Militar y un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Por la visita del papa León XIV, Córdoba tendrá dos feriados

A qué hora llega el papa León XIV a Córdoba

El vuelo del pontífice saldrá de Buenos Aires a las 7.30 y aterrizará a las 9 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Córdoba será la única provincia del interior que visitará durante su paso por la Argentina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La primera actividad comenzará a las 10, cuando León XIV presida una santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. El programa del Vaticano también prevé que pronuncie una homilía durante la celebración.

Hasta el momento, el cronograma oficial informa el horario y el lugar de la misa, pero no detalla cómo será el ingreso de los fieles ni las posibles restricciones de circulación en la zona. Esos datos serán necesarios para quienes planeen asistir a la celebración.

Qué hará el Papa en la Catedral de Córdoba

Por la tarde, a las 15.15, el pontífice se trasladará a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Allí mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales. La agenda indica que León XIV dirigirá un discurso a los participantes.

El Gobierno decretará feriado nacional el 9 de noviembre por la visita del papa León XIV

El Vaticano presenta esta actividad como un encuentro con representantes de la Iglesia. Por ahora, no informó una convocatoria abierta al público dentro de la Catedral ni precisó si habrá espacios habilitados para seguir la visita desde sus alrededores.

Cuándo termina la visita del papa León XIV a Córdoba

La partida desde el aeropuerto cordobés está prevista para las 16.55. El Papa llegará al Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, a las 18.10, con lo que concluirá su jornada en la provincia.

El papa partirá desde el aeropuerto cordobés a las 16.55 del martes 10 de noviembre

Su agenda continuará esa misma noche en la capital del país. A las 20.15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la intersección de la Avenida del Libertador con la avenida General Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque forma parte del cronograma del mismo martes 10 de noviembre, esta actividad se realizará después de su regreso de Córdoba.

Cómo sigue la visita del Papa a la Argentina

León XIV llegará a la Argentina desde Uruguay el domingo 8 de noviembre. Antes de su viaje a Córdoba tendrá actividades en Buenos Aires y Claypole. El miércoles 11 visitará Luján, donde celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, y luego partirá hacia Perú el mismo miércoles.

LV/ML