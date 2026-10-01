Rige un nuevo aumento en el transporte público del AMBA: cuánto cuesta el boleto

A partir de este jueves comenzaron a regir nuevos incrementos en las tarifas del transporte público dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida que suma presión a la inflación y afecta de manera directa al bolsillo de las familias de la región, según detalló la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas.

El ajuste en los colectivos que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires oscila entre el 3,6% y el 3,7%, elevando los valores mínimos en los trayectos urbanos y suburbanos de acuerdo con la distancia total recorrida y la jurisdicción correspondiente.

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Para las líneas del territorio bonaerense, del número 200 en adelante, la tarifa mínima para tramos de 0 a 3 kilómetros quedó fijada en $1.206,39, mientras que el trayecto de 3 a 6 kilómetros alcanzó los $1.357,18 y los viajes de 6 a 12 kilómetros pasaron a valer $1.507,98.

En el ámbito porteño, el boleto mínimo de colectivo escaló a $920,48, el tramo intermedio de 3 a 6 kilómetros ascendió a $1.022,81, el recorrido de 6 a 12 kilómetros pasó a $1.101,59 y el viaje de 12 a 27 kilómetros alcanzó un costo final de $1.180,44.

El boleto de subte en CABA escaló a $1.817 y trepan también los peajes

Por su parte, el servicio de subte en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires también aplicó un incremento del 3,7%, por lo que la tarifa básica para los pasajeros con tarjeta SUBE registrada pasó a costar $1.817, mientras que el valor para usuarios sin nominalizar trepó hasta los $2.541,10, al tiempo que el Premetro subió a $635,95.

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Respecto del sistema ferroviario metropolitano, los trenes mantuvieron por el momento el esquema establecido a comienzos de septiembre, cuando el pasaje mínimo absorbió una suba del 14,29% hasta alcanzar los $480 con SUBE regularizada, a la espera de probables novedades en el Boletín Oficial.

En paralelo, la actualización tarifaria del mes de octubre alcanzó a las autopistas porteñas, cuyos peajes para vehículos livianos sufrieron una suba del 3,7% que modificó las escalas en horas pico y no pico para los principales accesos de la Ciudad.

De esta manera, circular por las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pasó a costar $4.787,85 en hora no pico y $6.785,16 en hora pico, en tanto que en la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero los valores quedaron en $1.994,73 y $2.820,85, respectivamente.