Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires: música, literatura, gastronomía y propuestas culturales

Buenos Aires se prepara para un fin de semana con propuestas culturales, deportivas y gastronómicas para todo el público. Entre las opciones se encuentra el lanzamiento de “Viva Avenida de Mayo”, una iniciativa que convertirá a la histórica avenida en un paseo al aire libre con actividades culturales, recreativas y gastronómicas. Será este sábado 3, de 18 a 23, entre Salta y San José, con el objetivo de revalorizar uno de los corredores históricos más emblemáticos de la Ciudad.

La música también tendrá su lugar en la agenda. Este viernes 2 a las 20, la Orquesta del Tango de Buenos Aires se presentará en el Centro Cultural 25 de Mayo, en Av. Triunvirato 4444, bajo la dirección del maestro Néstor Marconi y con Lautaro Mazza como cantante invitado. El domingo, a las 19, será el turno del Anfiteatro del Parque Centenario, ubicado en Av. Lillo y Leopoldo Marechal, que recibirá un espectáculo dedicado al repertorio de Gilda, a 30 años de su fallecimiento. Sus canciones más recordadas serán interpretadas en versiones que las llevan al lenguaje del jazz.

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En Palermo, en tanto, el deporte será protagonista con la cuarta edición del Ironman, el triatlón de media distancia que reunirá a más de 1.300 atletas de 31 países. La largada será el domingo a las 6 en el Lago de Regatas, en Avenida de los Ombúes y Andrés Bello. Los participantes recorrerán distintos puntos de la Ciudad nadando, pedaleando y corriendo por lagos, autopistas y parques.

Para quienes quieran conocer más sobre la historia de Buenos Aires, del 5 al 9 de octubre habrá visitas guiadas, talleres, charlas y conferencias especiales sobre sitios arqueológicos y paleontológicos de la Ciudad, entre ellos el Zanjón de Granados, La Cisterna, Barraca Peña, La Noria y el Palacio Ceci. La programación y la inscripción a las actividades están disponibles en https://shorturl.at/6cFcK

Los libros tendrán varias propuestas a lo largo del fin de semana. De viernes a domingo, entre las 11 y las 18, el Ecoparque de la Ciudad, en Av. Las Heras 4267, será escenario de la Fiera del Libro. Durante tres jornadas, más de cien librerías, editoriales y distribuidoras ofrecerán títulos para todos los públicos, desde narrativa y ensayo hasta historia, poesía y literatura infantil y juvenil.

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Además, continuará hasta el domingo el Festival Internacional de Literatura de la Ciudad, con charlas, lecturas y talleres. Entre los autores participantes se encuentran Emmanuel Carrère y Claire Keegan. La programación y las sedes pueden consultarse en filba.org.ar

A su vez, el sábado y domingo, de 12 a 20, Concepción Arenal y Warnes recibirán la feria Leer y Comer, una propuesta que combina presentaciones de libros, talleres, juegos, food trucks y charlas temáticas a cargo de cocineros, periodistas y escritores.

La arquitectura formará parte del calendario con Open House Buenos Aires. Durante el sábado y domingo, de 10 a 14 y de 15 a 19, más de 150 edificios emblemáticos de la Ciudad abrirán sus puertas en el marco de este festival de arquitectura y urbanismo, que propone un acceso a espacios vinculados con el patrimonio y el futuro porteño. La entrada es gratuita, aunque en algunos casos requiere reserva. La información está disponible en https://openhousebsas.org/

Para quienes busquen una propuesta vinculada con la cultura popular, Mafalda Inmersiva llegará durante octubre al Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930. Se trata de una experiencia multisensorial de entretenimiento para todas las edades que invita a recorrer el universo de fantasía y curiosidad creado por Quino, con espacios como la habitación de Mafalda, el almacén de Manolo, la plaza y la ciudad. Las entradas se pueden adquirir en https://www.mafaldainmersiva.com/

Por último, el domingo a las 17, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad presentará un nuevo concierto del ciclo Pequeños Formatos en el Teatro Colón. Bajo la dirección de Thomas Blunt, interpretará obras de Ravel, Martinů y Vaughan Williams. Las localidades se pueden comprar en teatrocolon.org.ar

Toda la programación de actividades puede consultarse en la plataforma, donde se reúnen las distintas propuestas de la Ciudad.

PC/fl