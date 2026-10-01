Ranking QS 2027: la UBA se mantiene entre las 10 mejores universidades de Latinoamérica

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ubicarse entre las 10 mejores universidades de América Latina y el Caribe en la edición 2027 del ranking regional elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS). La institución mantuvo el décimo puesto y se confirmó como la universidad argentina mejor posicionada en esta clasificación.

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Según el informe difundido por Agencia Noticias Argentinas, la UBA conserva esa ubicación desde la edición 2025. Los resultados de este año muestran fortalezas en el reconocimiento de la comunidad académica y de los empleadores, junto con avances en dos de los indicadores evaluados.

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La UBA en el ranking QS 2027: segunda en reputación académica y entre empleadores

Uno de los resultados más destacados es el segundo puesto regional en Reputación Académica y en Reputación de los Empleadores. Estas dos mediciones reflejan la valoración que recibe la universidad entre especialistas del ámbito universitario y entre quienes evalúan la preparación de sus graduados para el trabajo.

En el caso de la Reputación de los Empleadores, la Universidad de Buenos Aires sostiene esa posición sin modificaciones desde 2025, de acuerdo con la información publicada por NA. Así, mantiene su lugar entre las instituciones cuyos egresados cuentan con mayor reconocimiento dentro de la región.

El ranking QS de América Latina y el Caribe utiliza ocho indicadores, agrupados en las dimensiones de Investigación, Empleabilidad, Experiencias de Aprendizaje y Compromiso Global. En la edición 2027, la UBA se ubicó entre las diez primeras instituciones en cuatro de esas ocho mediciones.

Presencia digital: la UBA alcanzó el cuarto puesto regional

La comparación con la edición 2026 muestra una mejora en Impacto en la Web, indicador en el que la universidad pasó del séptimo al cuarto lugar regional. El avance de tres posiciones estuvo acompañado por una suba del puntaje: pasó de 99,7 a 100, el máximo posible en esa categoría.

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Esta medición considera la visibilidad de la universidad en internet, su presencia en línea y la efectividad del uso de tecnologías digitales. El resultado constituye uno de los avances que el informe destaca para la institución en esta edición.

La otra mejora corresponde al Ratio Docentes/Estudiante. En ese indicador, la UBA ascendió del puesto 26 al 21, una recuperación de cinco lugares que le permitió volver a la posición alcanzada en 2023. El puntaje, sin embargo, permaneció estable en 95,6 puntos, según los datos suministrados por NA.

Qué evalúan los indicadores del ranking universitario QS

La Reputación Académica mide el prestigio de las instituciones en enseñanza e investigación mediante encuestas a académicos de todo el mundo. Su objetivo es recoger la valoración de la comunidad universitaria sobre el desempeño de las casas de estudio.

Por su parte, la Reputación entre Empleadores evalúa qué universidades forman a los graduados más preparados y valorados por las empresas. El Ratio Docentes/Estudiante considera la cantidad de personal académico disponible en relación con el número de alumnos matriculados.

Los cambios de posición y de puntaje permiten observar distintos aspectos del desempeño institucional. En esta edición, por ejemplo, la UBA mejoró su ubicación en la relación entre docentes y estudiantes aun cuando la puntuación de ese indicador se mantuvo sin variaciones.

Ricardo Gelpi destacó el trabajo de la comunidad de la UBA

El rector Ricardo Gelpi vinculó el reconocimiento con la responsabilidad de la institución. “El posicionamiento de la Universidad de Buenos Aires entre las mejores universidades de Latinoamérica no hace más que renovar nuestro compromiso y responsabilidad como institución académica”, señaló en declaraciones difundidas por NA.

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Gelpi atribuyó el resultado al trabajo de docentes, nodocentes, científicos y del conjunto de la comunidad universitaria. También destacó que ese esfuerzo continúa en un contexto de crisis y sostuvo que la tarea de la institución está orientada al servicio de la sociedad argentina.

Yacobitti reclamó salarios acordes y mayor inversión en educación

El vicerrector Emiliano Yacobitti expresó su satisfacción por los resultados y reafirmó el compromiso con una universidad pública de calidad. A la vez, planteó que sostener el lugar alcanzado y conseguir nuevos avances requiere que los trabajadores reciban salarios acordes con las tareas que realizan.

“Invertir en educación, en salud y en ciencia es invertir en el futuro y en el desarrollo del país”, afirmó. Sus declaraciones acompañaron un balance en el que la UBA mantuvo su posición general, conservó el reconocimiento académico y laboral de sus graduados y registró mejoras en presencia digital y en la relación entre docentes y estudiantes.