Universidades: docentes y no docentes paran 72 horas y reclaman al Gobierno por el financiamiento

El personal docente y no docente de las universidades públicas iniciará este miércoles 30 un nuevo paro por 72 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial del 33,4%. La medida alcanzará a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y a otras casas de altos estudios de todo el país.

El paro fue votado por CONADU y CONADU Histórica, dos de las principales federaciones docentes universitarias, y se suma a otras medidas de fuerza impulsadas por organizaciones que representan a trabajadores de las universidades nacionales.

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La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, afirmó que hasta el momento no hubo contactos con el Gobierno para retomar el diálogo salarial. Según señaló, los gremios tampoco tienen expectativas de que la administración de Javier Milei avance con la aplicación de la normativa que reclaman.

El reclamo salarial y la disputa judicial

Uno de los principales puntos del conflicto es la recomposición de los salarios universitarios, que los sindicatos estiman en un 33,4%. Hasta el momento, según explicó Carboni, los trabajadores no recibieron nuevos aumentos más allá del 3% adicional previsto para octubre, correspondiente a los haberes de septiembre.

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El reclamo también está atravesado por una disputa judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. De acuerdo con Carboni, el juez federal Diego Martín Cormick intimó al Gobierno a cumplir con una medida cautelar y realizar el pago correspondiente antes del 30 de septiembre.

La dirigente sostuvo que el Ejecutivo todavía no habría presentado formalmente una apelación, aunque desde el Gobierno habría trascendido esa posibilidad. Carboni consideró que, mientras no exista una presentación formal que modifique la situación, el Gobierno debería cumplir con lo dispuesto judicialmente.

La gremialista también advirtió que, ante un eventual incumplimiento de la resolución, podrían comenzar a aplicarse multas por el no pago de la cautelar.

El conflicto por el financiamiento universitario se inició a finales del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo ante la falta de aplicación de la ley por parte del Poder Ejecutivo. El Gobierno sostiene que la implementación de las medidas previstas por la norma está condicionada por la disponibilidad de fondos.

La protesta de esta semana se sumará a otras medidas impulsadas por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), ADUBA, APUBA, Feduba y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que mantienen distintos esquemas de paros y acciones de visibilización.

En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, además, se desarrollará este miércoles una jornada abierta a la comunidad entre las 9 y las 19. Como parte del reclamo habrá asesoramiento para emprendedores, recomendaciones para prevenir estafas, orientación para resolver deudas y cumplir obligaciones fiscales, análisis de recibos de sueldo y distintas propuestas culturales.

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Para el jueves está previsto, además, un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina de la UBA, acompañado por posibles actividades participativas y una radio abierta.

El nuevo paro de 72 horas se inscribe en un plan de lucha que tendrá otro punto de convocatoria el próximo mes, con la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre.

RG/MSS