Mercedes Morán, Lorena Vega, Analía Couceyro y Cristina Banegas leen cartas en la Casa de la Cultura

Durante octubre, la Casa de la Cultura será escenario de “La vida por correspondencia”, un ciclo de lecturas públicas en el que Mercedes Morán, Lorena Vega, Analía Couceyro y Cristina Banegas recuperarán cartas de escritores, artistas y figuras de distintas épocas. La propuesta reúne correspondencia que va desde Franz Kafka y Alejandra Pizarnik hasta Virginia Woolf y Manuel Puig, entre otros.

Durante siglos, las cartas fueron una de las principales formas de comunicación entre personas. A través de ellas circulaban pensamientos, experiencias cotidianas, deseos, pedidos y reclamos, en un intercambio que requería tiempo tanto para escribir como para leer.

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La propuesta reúne cartas de amor y desencuentro, amistad y deseo, además de correspondencia vinculada con el trabajo, la creación y las dificultades de hacer arte. Escritos originalmente en privado y destinados a una persona particular, los textos serán trasladados a una lectura en voz alta para convertirse en una experiencia compartida.

La selección incluye correspondencia entre Franz Kafka y Milena Jesenská, Marina Tsvetáieva y Boris Pasternak, Virginia Woolf y Vita Sackville-West, Alejandra Pizarnik y Silvina Ocampo, Gabriela Mistral y Doris Dana, Juan Domingo Perón y Eva Perón, Jorge Luis Borges y Estela Canto, y Juan Rulfo y Clara Aparicio. También se leerán cartas de Mario Levrero y de Bonnie y Clyde, entre otras.

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El ciclo estará dividido en dos ejes. “El trabajo del corazón” estará dedicado a distintas formas del amor y tendrá como protagonistas a Mercedes Morán, el sábado 10 de octubre, y Lorena Vega, el sábado 17. En tanto, “El trabajo del arte” abordará la creación y los problemas de la supervivencia en el arte, con lecturas de Analía Couceyro el sábado 24 y Cristina Banegas el sábado 31.

La selección de textos estuvo a cargo de Javiera Pérez Salerno y Malena Rey, mientras que la coordinación artística está a cargo de Alejandro Tantanian.

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Las funciones serán los sábados 10, 17, 24 y 31 de octubre a las 17, en el segundo subsuelo de la Casa de la Cultura, ubicada en Av. de Mayo 575. La entrada será gratuita: se podrán retirar hasta dos por persona en la puerta, desde dos horas antes de cada función y hasta completar la capacidad. No se permitirá el ingreso una vez comenzada la función.