Fuego en Constitución: un principio de incendio en la cabecera del Tren Roca genera demoras

El principio de incendio se desató este jueves en el interior de la estación Constitución, cabecera de la Línea Roca, debajo de las escaleras mecánicas que conectan la planta baja con el subsuelo, desde donde parten y llegan los distintos ramales que conectan a la Ciudad de Buenos Aires con localidades del sur del conurbano bonaerense. Ahora, la circulación permanece afectada en las dársenas de colectivos.

Se activó un operativo de emergencia con la presencia de Bomberos de la Ciudad, que ya desplegaron una manguera en el interior del edificio y trabajan para controlar la situación. Si bien ya no se observa salida de humo, todavía permanece humo retenido en el subsuelo de la estación, un sector con escasa ventilación.

A su vez, personal del SAME llevó adelante un operativo de desalojo preventivo de la estación para resguardar a las personas que se encontraban en el lugar.

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MV