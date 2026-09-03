Claudia Piñeiro reivindicó en una obra de Manuel Puig: “Sigue siendo una obra que le habla al presente”

Claudia Piñeiro visitó el programa de Osvaldo Quiroga en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y habló sobre el trabajo realizado junto al director teatral Marcelo Moncarz para llevar nuevamente a escena una obra de Manuel Puig. La escritora destacó que se trata de un texto mucho menos conocido que otros títulos del autor, pero que conserva una enorme potencia literaria.

“Esta obra la tiene que leer más gente”, sostuvo Piñeiro al explicar una de las principales motivaciones del proyecto. Según contó, su vínculo con el texto se profundizó años atrás, cuando la editorial Seix Barral reeditó la obra de Puig y le encargó escribir el prólogo.

Piñeiro explicó que el objetivo no se limita a convocar espectadores al teatro. “No solamente ir al teatro a ver la obra, sino conocer que existe esta obra y leerla más gente”, afirmó.

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La historia presenta a un personaje exiliado en Nueva York, atravesado por una progresiva pérdida de memoria y también de palabras. Otro personaje intenta acompañarlo en ese proceso y ayudarlo a reconstruir aquello que parece haberse desarmado.

Para Piñeiro, allí aparece uno de los elementos que explican la vigencia del texto. “Uno se siente reflejado, es decir, esto podría estar pasando también ahora”, sostuvo.

Exilio, identidad y pérdida de las palabras

Aunque fue escrita décadas atrás, la obra recupera temas que continúan interpelando al presente. El exilio, la memoria, la identidad y la dificultad para nombrar aquello que se pierde funcionan como ejes de una historia que, según Piñeiro, no quedó encerrada en su contexto original.

Esa actualidad fue precisamente uno de los motivos para llevarla nuevamente al escenario. La adaptación busca que el espectador pueda acercarse a Puig desde un texto menos transitado y descubrir una escritura que todavía genera preguntas.

“Esto podría estar pasando también ahora”, insistió Piñeiro al referirse a la forma en que algunos conflictos de los personajes encuentran resonancias contemporáneas.

“Por un lado hay que cortar mucho, por otro no te dan ganas de cortar nada”

Uno de los grandes desafíos fue transformar el material literario en una pieza teatral. Piñeiro destacó especialmente el trabajo de Marcelo Moncarz, a quien atribuyó un “trabajo extraordinario” para reducir y reorganizar el texto.

La dificultad estaba en que la adaptación exigía necesariamente eliminar partes. Pero la escritura de Puig hacía que cada recorte resultara doloroso: “Por un lado hay que cortar mucho, por otro lado no te dan ganas de cortar nada”, reconoció.

Piñeiro contó incluso que durante la representación volvía a sorprenderse con las frases del autor. “Son frases impresionantes, que querés estar con una libretina”, expresó.

Puig, todavía vigente

Para la escritora, el proyecto también funciona como una oportunidad para volver a poner en circulación la obra de Manuel Puig entre nuevos públicos. La adaptación teatral permite rescatar un texto menos popular sin convertirlo simplemente en una pieza de archivo.

“Esta obra la tiene que leer más gente”, repitió Piñeiro, sintetizando el espíritu del proyecto. La apuesta consiste justamente en demostrar que Puig sigue siendo capaz de hablarle al presente y que, detrás de sus títulos más conocidos, todavía existen textos con la fuerza suficiente para volver a ocupar el escenario.