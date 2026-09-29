La porteña avenida Rivadavia cambió la fisonomía de su traza y sumó desde este martes 29 dos carriles exclusivos para transporte público en un tramo de diez cuadras, el que va desde Yatay/Muñiz e Hidalgo/Ángel Giménez. La iniciativa busca agilizar, así, la circulación de 13 líneas de colectivos (2, 8, 15, 26, 55, 65, 85, 86, 88, 103, 119, 132 y 145) y sentar las bases para la llegada del Trambus, T1, que comenzará a circular en la Ciudad de Buenos Aires a partir de diciembre próximo.

Según explicaron desde el Palacio Lezama, la disposición regirá las 24 horas, aunque se aclaró que los vehículos particulares podrán efectuar giros a la derecha y que la carga y descarga comercial quedará permitida en la mano derecha durante la noche (de 21 a 7 h) y se reordenará mediante dársenas y cajones azules sobre la izquierda y las transversales durante todo el día.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Avenida La Plata tendrá sentido único hacia avenida Rivadavia en el tramo comprendido entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia.

Para impulsar la logística nocturna, en estos nuevos carriles exclusivos se habilitarán las detenciones para realizar operaciones de carga y descarga entre las 21 y las 7 h. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, busca aprovechar una franja horaria de baja circulación del transporte público y optimizar las tareas logísticas realizadas sobre la arteria.

Además, se harán reordenamientos complementarios para reforzar la operatoria logística y comercial en la traza durante las 24 horas. Sobre la mano izquierda de Rivadavia, se avanza con la ejecución de dársenas sobre la vereda, diseñadas específicamente para facilitar las detenciones sin obstaculizar el flujo vehicular. En paralelo, se están agregando cajones azules en las calles transversales, sumando nuevos espacios para carga y descarga en las inmediaciones de los comercios que se encuentran sobre la arteria.

Quito será mano única hacia Muñiz entre avenida La Plata y Muñiz. Mármol tendrá sentido único desde avenida Rivadavia hacia Hipólito Yrigoyen, mientras que Pringles circulará en dirección a avenida Rivadavia entre Lezica y esa avenida.

Aparte de Rivadavia, como parte proyecto integral del Sistema Trambus, a partir del 8 de octubre también se habilitarán carriles exclusivos para transporte público en los siguientes tramos:

Av. Sarmiento entre Av. Costanera R. Obligado y Av. Pres. Figueroa Alcorta.

Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego.

Av. Dorrego entre Av. del Libertador y la AU Illia.

Av. Int. Bullrich entre Av. del Libertador y Av. Santa Fe.

"En catorce años, desde que empezamos con el primer Metrobús, se hicieron 66 kilómetros. Ahora estamos haciendo, en un año, que empezó en diciembre del año pasado y termina en diciembre de 2026, 22 kilómetros. Así que estamos haciendo en un año un tercio de lo que se hizo en 14 años", destacó el ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua.

cp