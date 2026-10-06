Alerta médica: la cobertura de la vacuna contra la meningitis baja en bebés y adolescentes

La inmunización contra el meningococo, una de las principales bacterias causantes de la meningitis, encendió algunas alarmas en la comunidad médica en el país. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Salud correspondientes a 2025, la cobertura disminuye progresivamente a medida que avanza el esquema en la primera infancia y alcanza sus niveles más bajos durante la adolescencia.

La meta fijada para las vacunas incorporadas al Calendario Nacional es alcanzar o superar el noventa y cinco por ciento de cobertura. Sin embargo, la realidad epidemiológica muestra una brecha preocupante respecto a ese objetivo. La vacunación alcanza el ochenta y nueve coma nueve por ciento con la primera dosis a los tres meses de vida, desciende al ochenta y cinco por ciento con la segunda dosis a los cinco meses y cae al setenta y seis coma nueve por ciento en el refuerzo de los quince meses, momento en que debería completarse el esquema inicial.

Los datos se conocieron al celebrarse el Día Mundial de la Meningitis. En ese marco, el doctor Enrique Casanueva, infectólogo pediatra y Jefe Emérito del Servicio de Infectología Infantil del Hospital Universitario Austral, explicó que completar los esquemas con los refuerzos es la clave fundamental para obtener una protección adecuada.

En la adolescencia la situación resulta aún más frágil. La aplicación de la dosis indicada a los once años apenas alcanza al cincuenta y siete coma dos por ciento. Si bien al considerar la cobertura ampliada, que incluye las dosis recibidas de manera tardía, la cifra asciende al setenta y cinco coma cuatro por ciento, esa demora deja expuestos a los jóvenes durante un período de alta vulnerabilidad.

Al respecto, el doctor Fernando Burgos, médico pediatra e integrante del departamento científico de Fundación Vacunar, enfatizó que la adolescencia es un momento de especial riesgo porque los jóvenes suelen tener mayor circulación social y contacto cercano, lo que facilita la transmisión del meningococo. Por esa razón, el especialista remarcó la necesidad de vacunar tanto en la primera infancia como a los once años, etapa en la que además la vacuna ayuda a eliminar la bacteria de la nariz y la garganta para evitar el contagio a otras personas.

La meningitis es la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Aunque existen causas virales, fúngicas y parasitarias, la forma bacteriana es la más grave y puede ser provocada por neumococo, Haemophilus influenzae tipo b y meningococo. La evolución de la enfermedad puede ser vertiginosa, al punto de que, aun con un tratamiento adecuado, algunos pacientes pueden fallecer dentro de las primeras veinticuatro horas desde la aparición de los primeros síntomas.

Síntomas

Entre los síntomas habituales en niños mayores y adolescentes se destacan la fiebre, la rigidez de nuca, el dolor de cabeza intenso, la sensibilidad a la luz, las náuseas y los vómitos. Por su parte, en menores de un año la enfermedad puede manifestarse a través de irritabilidad, somnolencia, dificultad para despertarse, inapetencia o el abultamiento de la fontanela.

Las consecuencias de esta patología no concluyen tras la fase aguda. Se estima que uno de cada cinco sobrevivientes sufre secuelas permanentes, entre las que se encuentran la pérdida auditiva, complicaciones neurológicas, lesiones cutáneas, amputación de extremidades, falla renal y secuelas psicosociales.

En el país, el Calendario Nacional protege contra los serogrupos A, C, Y y W de meningococo, además de neumococo y Haemophilus influenzae. No obstante, los datos epidemiológicos revelan que entre 2023 y 2025 el serogrupo B representó el ochenta y seis coma cinco por ciento de los casos de enfermedad meningocócica invasiva caracterizados en menores de quince años.