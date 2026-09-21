Renault y SMATA acordaron un banco de horas y el Gobierno lo celebra como un triunfo

La Casa Rosada exhibió su primer gran trofeo en materia de relaciones sindicales. El Gobierno salió a celebrar con fuerza el flamante acuerdo sellado entre la automotriz Renault y el gremio de mecánicos (SMATA), un pacto que pone en marcha en el terreno práctico uno de los puntos más disruptivos de la nueva Ley de Modernización Laboral.

La encargada de levantar la bandera de esta flexibilización fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria festejó la decisión conjunta y aseguró que este nuevo esquema permitirá mejorar la competitividad de 1200 trabajadores de la histórica planta de Santa Isabel, en Córdoba, garantizando al mismo tiempo el sostenimiento de sus empleos.

El posteo de Pettovello en X

El eje del festejo oficial radica en la implementación del denominado "banco de horas", un mecanismo que había sido consensuado en septiembre pasado por la conducción del sindicato y la empresa. Tal como explicó la propia ministra, el sistema habilita a que los operarios trabajen por encima de su jornada habitual durante los picos de mayor producción de la fábrica y acumulen ese tiempo adicional a su favor como un crédito.

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Con las nuevas reglas laborales sobre la mesa, las compañías ya no tienen la obligación de abonar esas horas extras. La normativa permite extender el turno hasta un máximo de doce horas diarias (exigiendo respetar otras doce horas obligatorias de descanso), y esa carga extra se compensará más adelante con una reducción de la jornada en otra fecha del calendario.

Para el oficialismo, el pacto automotriz es la materialización de una idea que ya venía impulsando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En febrero de este año, el funcionario había defendido este modelo argumentando que la sociedad actual busca mayor dinamismo, lo que permite que un empleado decida trabajar un día menos a la semana compensándolo con cargas más extensas el resto de los días.

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Las tres claves detrás del pacto automotriz

Más allá del aval y la euforia oficial, el entendimiento entre el sindicato y la firma del rombo se sostiene sobre tres necesidades concretas. La primera clave es utilizar este banco de horas como una red de contención: al canjear el tiempo extra por días libres cuando la fábrica atraviesa semanas de baja demanda, se busca evitar las históricas suspensiones y los recortes salariales crónicos de la industria.

El segundo punto responde a un contexto productivo de alto impacto para el país. La planta cordobesa de Santa Isabel se prepara para recibir una inyección de 400 millones de euros, una enorme inversión destinada exclusivamente a la fabricación local de la flamante pick-up de la marca, bautizada como Renault Niagara.

Por último, el tercer punto del acuerdo apunta a la flexibilización como un escudo de supervivencia en el mapa internacional. Avalados por la nueva legislación, los directivos y los representantes gremiales apostaron por optimizar las líneas de montaje locales para mejorar la competitividad de la planta y poder disputarle terreno comercial a los mercados de Brasil y Europa.

TC/MSS