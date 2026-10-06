Terminó el juicio por estafas a las ART: incluyó penas efectivas para los principales acusados

La Cámara 10a. del Crimen dictó hoy el veredicto en el extenso juicio contra 13 abogados y médicos por falsificación de certificados en perjuicio de aseguradoras de riesgos de trabajo (ART).

El debate se abrió el 7 de agosto del año pasado y el fallo se conoció este mediodía.

Las penas más altas recayeron en los organizadores de la estructura delictiva. El abogado Luciano Cafure fue sentenciado a siete años de prisión por los delitos de asociación ilícita, estafa procesal y falsificación de certificado médico continuado reiterado en 109 expedientes laborales. El médico Ariel Gonzalo Ayub, en tanto, fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión por los mismos delitos en 248 expedientes laborales.

Las condenas recayeron sobre profesionales del derecho y la medicina que habrían confeccionado certificados falsos para sustentar demandas por incapacidad laboral inexistentes contra las ART Mapfre, Liberty y Consolidar.

El fallo fue firmado por los jueces Juan José Rojas Moresi, Carlos Palacio Laje y Horacio Carranza.

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Condenas en suspenso e inhabilitaciones profesionales

Asimismo, el tribunal fijó penas de prisión de ejecución condicional, con realización de tareas comunitarias no remuneradas y la obligación de someterse al cuidado del Patronato del Liberado, acompañadas por inhabilitaciones para ejercer en el Fuero Laboral o emitir peritajes para las ART.

Las penas fueron las siguientes:

Diego Luis Guillermo Flores Ahumada y Sergio Locicero: tres años de prisión..

Sebastián Lanza Castelli: dos años de prisión..

Emiliano Pérez Elorrieta: un año y 9 meses de prisión.

Mónica Soledad Pérez Elorrieta: un año de prisión.

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Absoluciones y rechazo de planteos preliminares

El tribunal rechazó, además, planteos formales de las defensas sobre insubsistencia de la acción penal por vencimiento del plazo razonable, nulidades y prescripción. Algunas decisiones fueron por mayoría, otras fueron unánimes.

La Cámara dispuso la absolución de cuatro imputados: Telmo Alejandro López Dauria, Daniel Conca Cattapan, Daniel Eduardo Nates y María Elvira Torres Mariano.

Los fundamentosdel veredicto se conocerán el 19 de octubre próximo.