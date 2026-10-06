EE.UU: senadores demócratas acusan a Trump de interferir en las elecciones de Brasil y mecionan como antecedente a la Argentina

Tres influyentes senadores demócratas reclamaron al Gobierno de Donald Trump que se comprometa a reconocer el resultado de las elecciones en Brasil y cuestionaron a la administración republicana por lo que definieron como un “patrón profundamente preocupante de interferencia” electoral en América Latina. En ese marco, los legisladores mencionaron a la Argentina como uno de los antecedentes de esa política, en referencia a la intervención financiera de Washington registrada antes de las elecciones legislativas de 2025.

El planteo fue formulado en una carta enviada al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, días antes de los comicios brasileños del domingo.

El documento lleva las firmas de Jeanne Shaheen, principal senadora demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y de sus colegas Tim Kaine y Peter Welch.

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