La Justicia declaró inconstitucional el freno de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó aplicarla de inmediato

El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto 759/2025 de Javier Milei que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó su aplicación inmediata. En su restricción, el presidente invocaba el artículo 5° de la Ley de Administración Financiera, N° 24.629.

Frente a la inmovilización de los fondos, entidades universitarias como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentaron recursos de amparo. Ahora el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 le exige al Gobierno nacional su cumplimiento e inmediata aplicación para garantizar el financiamiento, las becas y la recomposición salarial docente y nodocente.

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