Milei entre el autobombo por su apoyo a Bolsonaro y la visita de un economista al Gabinete sin Luis Caputo

El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en la que el tema principal fueron las elecciones en Brasil, luego de los ajustados resultados que dejaron a Flavio Bolsonaro y a Lula Da Silva en la segunda vuelta.

Luis "Toto" Caputo no participó por razones de salud. Sin él, la plana mayor del Gobierno volvió a verse las caras en Balcarce 50 para repasar una agenda que combinó el escenario internacional, el reclamo de soberanía por Malvinas (que esta semana no tendrá dictamen) y la marcha de la economía, que encontró un leve respiro en la jornada de este lunes.

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El primer punto fue la primera vuelta brasileña. Milei se mostró muy satisfecho con el resultado, al que calificó como "un gran triunfo", y aprovechó para cargar contra Lula. Según transmitió a sus ministros, el mandatario brasileño desplegó durante el último tramo de la campaña un "plan platita" que no tuvo el efecto esperado. Para el Presidente, eso demuestra que ese tipo de medidas responden a recetas del pasado y no explican los resultados electorales.

El Presidente argentino manifestó en redes sociales su satisfacción y su apoyo al hijo mayor del ex presidente, e hizo autobombo por haberlo apoyado en la previa de la elección.

Milei aprovechó a su vez para repasar junto a su Gabinete la convocatoria a elecciones anticipadas en España, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es pública la mala relación entre Milei y el jefe del Ejecutivo español. El mandatario argentino visitó en reiteradas ocasiones el país ibérico, pero nunca se reunió con Sánchez.

En ese marco, Milei confirmó que partirá el 19 de octubre rumbo a España y que el 21 participará en Madrid de una serie de actividades que todavía no están definidas.

Luego fue el turno del canciller Pablo Quirno, que repasó las últimas medidas vinculadas al reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas. El funcionario se detuvo en el avance del pedido de arbitraje internacional y en las acciones que la Argentina lleva adelante en el plano geopolítico para sostener su posición, pese a las protestas de Gran Bretaña e incluso a la convocatoria del Foreign Office a la embajadora argentina, Mariana Plaza.

La economía, sin Caputo

Sin el ministro de Economía en la mesa, fue el propio Milei quien se puso al frente del repaso de los indicadores. El Presidente hizo especial hincapié en los datos de recaudación de septiembre, que anticipó como muy positivos. Toda una paradoja, teniendo en cuenta que los especialistas en tributación señalan que la baja sostenida en la recaudación del IVA es un signo de alarma.

También analizó el impacto de los distintos shocks internacionales sobre la economía argentina, entre ellos el elevado precio del petróleo, la tensión sobre la oferta global y las altas tasas de interés de Estados Unidos, que complejizan la posibilidad de que la Argentina vuelva a los mercados internacionales.

De hecho, hace escasos días Economía desistió de emitir deuda en dólares para no convalidar tasas de interés de dos dígitos. Ese frente estará en la agenda de Caputo, que viajará a Bangkok, Tailandia, para participar de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se realizarán entre el 12 y el 18 de octubre.

Lo que no dejó de llamar la atención fue la presencia de un economista justo cuando "Toto" no estuvo presente, y en momentos en que el Gobierno desmintió versiones periodísticas sobre dichos de Caputo ante gobernadores.

Se trató del economista Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, que presentó ante los ministros su último trabajo, "El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir".

En el Gobierno explicaron que al Presidente le pareció interesante el trabajo de Ades y consideró importante "compartirlo" con el Gabinete.

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Según el comunicado de la Casa Rosada, Ades expuso sobre la situación económica global a partir de 2022, año que identifica como un punto de quiebre, y analizó la posición de la Argentina en ese nuevo escenario, con potencial para consolidarse como proveedor estratégico de Occidente en materia de "alimentos, energía y minerales".

Participaron de la reunión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva y Federico Sturzenegger; el vocero Adrián Ravier; María Ibarzabal Murphy; Santiago Bausili; Santiago Caputo y Fabián Fernández. Desde el Congreso se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich.

En dos semanas, Milei aterrizará en Madrid con España ya en pleno clima electoral y a escasos días de la segunda vuelta en el "gigante sudamericano".