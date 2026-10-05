"La Libertad Avanza en Brasil": el mensaje de Milei tras el triunfo de Flávio Bolsonaro

El presidente Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro después de que terminara primero en la primera vuelta de las elecciones de Brasil, por delante de Luiz Inácio Lula da Silva. "Histórica elección ante el comunista de Lula", escribió en X, donde también afirmó que "el continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad". El mandatario cerró el mensaje con su habitual "Viva la libertad, carajo".

Milei también habló de la relación con Brasil ante una eventual victoria de Bolsonaro. "Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para hacer de Argentina y Brasil los grandes socios comerciales, culturales y políticos que siempre debimos ser", sostuvo. El Presidente agregó que las oportunidades entre los dos países son "infinitas".

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Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y el mayor socio del país dentro del Mercosur. Milei y Lula mantuvieron varios cruces públicos desde antes de la llegada del libertario a la Casa Rosada. Si Bolsonaro gana el balotaje, el Gobierno argentino tendría en Brasil un interlocutor políticamente mucho más cercano.

Milei ya había respaldado a Bolsonaro durante la campaña

Milei ya había mostrado su apoyo a Bolsonaro antes de la votación. Participó en julio del lanzamiento de su candidatura durante la convención del PL en São Paulo y volvió a respaldarlo en los días previos a los comicios. Durante la jornada electoral también publicó mensajes e imágenes de apoyo al dirigente brasileño.

Según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE), Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos y Lula alcanzó el 45,16%. Como ninguno superó el 50%, ambos volverán a enfrentarse el 25 de octubre. Esa segunda vuelta definirá al próximo presidente de Brasil.

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El PL también consiguió un fuerte avance en las elecciones legislativas y estaduales. Desde 2027 tendrá 28 senadores y 121 diputados, además de cinco gobernadores elegidos en primera vuelta. Será el partido con más representantes en ambas cámaras del Congreso brasileño.

Bullrich, Quirno y Menem se sumaron a los festejos

Patricia Bullrich también felicitó a Bolsonaro y sostuvo que "se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica". Según publicó La Nación, la senadora señaló que el resultado abre oportunidades para aumentar el comercio, las inversiones y el empleo entre la Argentina y Brasil. También mencionó la posibilidad de profundizar la relación entre ambos países.

El canciller Pablo Quirno vinculó el resultado brasileño con otros triunfos recientes de dirigentes respaldados por Milei en la región. En declaraciones reproducidas por Infobae, afirmó que "todos los candidatos apoyados por el presidente Milei ganaron esas elecciones" y contó que funcionarios argentinos mantuvieron contactos con el entorno de Bolsonaro durante la jornada. También sostuvo que un eventual gobierno de Bolsonaro podría mejorar el vínculo comercial con Brasil y la coordinación dentro del Mercosur.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, felicitó a Bolsonaro y destacó el avance regional de las "ideas de la libertad". El dirigente libertario le deseó éxito de cara a la segunda vuelta del 25 de octubre. Su mensaje estuvo en línea con las expresiones de Milei, Bullrich y otros referentes del oficialismo.

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