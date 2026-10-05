Elecciones en Brasil: tras imponerse a Lula en primera vuelta, Flávio Bolsonaro afirmó que "esta decretado el fin de la era del PT"

Flávio Bolsonaro dio una conferencia de prensa este domingo, frente a su cuartel de campaña en el Lago Sul de Brasilia, a las 21:30, luego que el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmara que habrá una segunda vuelta en la elección presidencial de Brasil, y afirmó que “está decretado el fin de la era del PT”, una etapa dominada por la presencia de Lula Da Silva.

Flavio Bolsonaro

Las declaraciones de Flávio Bolsonaro tras la confirmación que habrá balotaje

El hijo de Jair Bolsonaro comenzó diciendo, según el portal Estado de Minas (EM), que está “decretado el fin de la era del PT”, y luego enumeró lo que, para él, deja este periodo: un número récord de mujeres asesinadas, altos impuestos, brasileños endeudados, desesperanza y empresas obligadas a cerrar sus puertas. En ese contexto, confesó que está muy contento con la oportunidad de que, en tres semanas, cuando se realice la segunda vuelta, Brasil pueda darles una respuesta definitiva a todos estos problemas

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Por otra parte, en declaraciones que recogió CNN Brasil, el candidato presidencial también aseguró estar feliz con la cantidad de personas que fueron a votar buscando un cambio.

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Según la crónica de PlatôBR, Bolsonaro presentó los votos que obtuvo su candidatura y los gobernadores y legisladores de derecha elegidos como un mensaje de las urnas de que “Brasil quiere un cambio”; y luego reafirmó su oposición a la reelección, afirmando que pretende cumplir un único mandato, para “poner al brasileño o a la brasileña en el centro de mi gobierno”.

Lula Da Silva

A continuación, recordó que, si gana las elecciones, tendrá derecho a nombrar por lo menos a cuatro ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), que aseguró, no intentarán “interferir en las elecciones”.

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Además, según CNN Brasil, Bolsonaro recordó que las encuestas lo dejaban atrás de Lula, pero que los trackings internos de su campaña mostraban lo contrario.

Finalmente, el candidato presidencial prometió, de acuerdo a EM, que hará una campaña limpia y aseguró que, si gana, tendrá un gobierno más moderno, con menos ministerios.

HM/DCQ