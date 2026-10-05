ImpulsAR 2026: los jóvenes empresarios quieren juntar a más de 4.000 personas en "Evolución"

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE) presentó la tercera edición de ImpulsAR, su encuentro anual, que se realizará el miércoles 4 de noviembre, de 8 a 18 horas, en el Centro de Convenciones Córdoba (CCC). La organización espera más de 4.000 asistentes.

Este año el evento tendrá como concepto "Evolución". Según explicó AJE, la propuesta es reflexionar sobre la necesidad de avanzar, aprender, tomar decisiones y convertir las ideas en acciones.

"Evolucionar no es simplemente cambiar. Es atreverse a ser una mejor versión de uno mismo, de una empresa, de una idea", plantea la entidad en la presentación.

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La jornada convocará a empresarios, emprendedores, líderes, profesionales, estudiantes y referentes de distintos ámbitos. El objetivo, según los organizadores, es compartir experiencias, conocer tendencias, incorporar conocimientos y generar nuevas conexiones.

AJE es una organización independiente, multisectorial, apartidaria y sin fines de lucro. Trabaja desde hace más de dos décadas para fortalecer el ecosistema empresarial de la provincia. La entidad se define como la asociación de jóvenes empresarios más grande de Argentina. Cuenta con más de 240 socios activos, representa más de 25.000 puestos de trabajo y tiene presencia en más de 20 sectores productivos.

Quiénes participan

La conducción estará a cargo de Florencia Ferrero, periodista y licenciada en Comunicación, actualmente integrante de TN. Entre los speakers confirmados figuran:

Sofía Contreras: especialista en negocios exponenciales, fundadora y CEO de Mastery Haus y autora del best seller "Pasa a la acción".

Agustina López: periodista de viajes y creadora de contenido, conocida como Pasaje en Mano. Fundó un espacio vinculado al turismo que pasó de proyecto digital a comunidad y agencia de viajes.

Susana Balbo: empresaria de la industria vitivinícola y primera mujer enóloga del país. Tiene más de cuatro décadas de trayectoria y fundó su propia bodega.

Jonatan Loidi: especialista en ventas, estrategia comercial y crecimiento empresarial.

Mai Pistiner: periodista, licenciada en Comunicación, magíster en Psicología General y fundadora de Academia Comunica. Su eje será la comunicación como herramienta para liderar y construir vínculos.

Un podcast en la agenda

La agenda incluirá además la participación especial de El Código Podcast, una propuesta de La Fábrica Podcast. El espacio reúne a referentes del ecosistema tecnológico para conversar sobre innovación, inteligencia artificial y nuevas herramientas para los negocios y la sociedad.

Desde AJE indicaron que seguirán sumando referentes a la agenda durante las próximas semanas.