Mercado Libre se dispara en Wall Street tras la victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil

Las acciones de Mercado Libre (MELI) se dispararon este lunes en Wall Street después de la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El resultado generó una fuerte reacción positiva en los mercados brasileños y también impulsó a las compañías con una alta exposición al principal mercado de América Latina.

El mercado argentino se suma al envión de Brasil: suben acciones y bonos y baja el riesgo país

Los papeles de Mercado Libre llegaron a subir 7,87% durante la mañana en Nueva York según información de Bloomberg en Línea, en un movimiento que refleja la expectativa de los inversores frente a un eventual giro político y económico en Brasil. La compañía, nacida en Argentina, tiene casi el 55% de su facturación en ese país, por lo que la evolución de la economía brasileña tiene un impacto directo sobre sus resultados.

El resultado electoral sorprendió al mercado. Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó el 45,16%, por lo que ambos disputarán el balotaje previsto para el 25 de octubre. La ventaja del candidato derechista fue mejor a la esperada por los inversores y disparó una reacción positiva en los activos brasileños.

Qué espera el mercado de Bolsonaro

La reacción de los inversores está vinculada a la expectativa de un cambio en el rumbo económico brasileño. La campaña de Bolsonaro puso el foco en la disciplina fiscal y la desregulación, dos aspectos que el mercado interpreta como favorables para los activos brasileños.

La Bolsa de São Paulo abrió la jornada con una fuerte suba y el real también se fortaleció frente al dólar. Desde Rava Bursátil destacaron que el real brasileño se apreció casi 5% y el ETF EWZ trepó 13% tras la primera vuelta electoral en Brasil, impulsando fuertes subas en bancos como Bradesco e Itaú y en acciones argentinas como Galicia y Banco Macro.

El mercado comenzó así a incorporar en los precios un escenario en el que Bolsonaro llegue al gobierno con un programa orientado a contener el crecimiento de la deuda pública y reducir el déficit fiscal.

El efecto sobre Argentina

El resultado brasileño también tiene implicancias para la economía argentina. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y tiene una ponderación cercana al 32% dentro del índice de tipo de cambio real bilateral, por lo que un fortalecimiento del real puede mejorar la competitividad relativa de la Argentina.

Además, un real más fuerte podría darle mayor margen al Gobierno de Javier Milei para sostener su estrategia cambiaria, al reducir la presión que un debilitamiento de la moneda brasileña generaría sobre el peso argentino.

A nivel local, el optimismo también alcanzó a las acciones argentinas, con un S&P Merval que avanza más de 2%, mientras que medido en dólares la suba ronda el 4%, favorecida además por el retroceso del dólar contado con liquidación. El riesgo país se mantiene en niveles cercanos a los 646 puntos básicos, mientras que los bonos Globales registraban avances de entre 0,5% y 0,8% durante la jornada.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,38%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,69%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,21% a la baja.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU suben en los tramos más largos. El "Treasury" a 10 años opera con tasas de 5,3%, su nivel más alto desde 2004.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,09%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,22% y el CAC francés cae 0,70%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,34%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,28%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,31%. Mientras, el Kospi surcoreano aumentó 0,46% y el Nikkei 225 japonés saltó 2,45%.

Por su parte, el crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 0,2% hasta US$ 102,1 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI cae 0,78%, hasta los US$ 90,3 el barril.

FN / lr