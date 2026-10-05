El triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial de Brasil desató una fuerte reacción en los mercados. Antes de la apertura de Wall Street, el iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) trepaba 12% hasta los US$43,11, mientras los principales ADR brasileños también mostraban saltos de dos dígitos: Bradesco subía 13,03%, Itaú 12,52%, Nubank 10,69% y Petrobras 10,58%, en tanto Vale avanzaba 6,69%. La elección se definirá ahora en un balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La reacción también se trasladó al mercado cambiario. En Chicago, el contrato de futuros del real con vencimiento en noviembre avanzaba 4,65%, hasta US$0,1992 por real, una cotización equivalente a cerca de R$5,02 por dólar. La mejora marca una apreciación significativa frente al cierre del viernes, cuando la moneda estadounidense había terminado en Brasil en R$5,2173.

Según el site especializado en mercados investing.com, la magnitud de las subas mostró que la reacción no quedó concentrada en un solo sector. Bancos, petroleras, minería, consumo y compañías industriales registraban avances significativos en sus cotizaciones en Nueva York, en una señal de que el mercado parece incorporar de manera inmediata el nuevo escenario electoral. Incluso activos vinculados a Brasil fuera de Wall Street mostraron mejoras: Telefónica y Santander, que cotizan en Madrid, avanzaban cerca de 2%.

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Antes incluso de la apertura de los mercados locales, los activos brasileños que cotizan en el exterior ya mostraban el cambio de expectativas. El ETF MSCI Brazil negociado en Frankfurt llegó a avanzar más de 14%, mientras también se registraron fuertes subas en ADR y acciones brasileñas como Itaú Unibanco y Petrobras, según Reuters.

El movimiento refleja, sobre todo, una apuesta de corto plazo a un cambio en la política fiscal y económica. Flávio Bolsonaro buscó presentarse ante los inversores como una versión más moderada de su padre y promovió una agenda que incluye mayor control del gasto público, privatizaciones y menores impuestos.

“Esperamos un fuerte rally en los activos brasileños”, sostuvo Thierry Larose, portfolio manager de Vontobel a Reuters, aunque introdujo una advertencia: todavía resta comprobar si Bolsonaro efectivamente podría mostrar una mayor responsabilidad fiscal que Lula durante un eventual nuevo mandato presidencial del Partido de los Trabajadores. Por ahora, señaló, el mercado parece dispuesto a concederle ese beneficio de la duda.

Real más fuerte y acciones en alza

Las proyecciones recogidas por Reuters muestran la magnitud que podría alcanzar inicialmente el movimiento. Ivo Chermont, economista jefe de Quantitas, estimó que el dólar podría caer entre 2% y 4% frente al real, mientras que las acciones brasileñas podrían avanzar entre 4% y 6%. También anticipó una compresión significativa de las tasas de interés nominales y reales.

La moneda brasileña cotizaba en torno a 5,22 reales por dólar antes de la apertura. Société Générale proyecta que podría fortalecerse hasta aproximadamente 5,10 reales hacia fines de 2026, con margen incluso para perforar el nivel de 5 reales por dólar durante el primer semestre de 2027.

La reacción tiene un antecedente relativamente reciente, que Reuters trae a colación, ya que, tras la primera vuelta presidencial de 2022, cuando Jair Bolsonaro también obtuvo un resultado mejor al esperado frente a Lula, el real se fortaleció más de 4% y el índice Bovespa avanzó 5,5% en una jornada.

Para los operadores, el punto clave vuelve a ser el frente fiscal. “El mercado quiere un cambio, quiere reformas, no quiere un déficit público alto”, señaló a Reuters Pedro Galdi, analista de inversiones de AGF Investments.

La lectura favorable también se extendió fuera de Brasil. En un panorama global atravesado por la baja del euro y las dudas fiscales en Francia, Reuters señaló que las acciones brasileñas se destacaban después del resultado electoral y de la clasificación de Bolsonaro al balotaje.

La segunda vuelta pone el foco sobre la política económica

El resultado de la primera vuelta, sin embargo, no elimina la incertidumbre. Bolsonaro y Lula todavía deben disputar el balotaje y buena parte del comportamiento de los activos dependerá ahora de las señales que ofrezcan ambos candidatos sobre gasto público, deuda, impuestos y reformas.

Bryan Harris, socio gerente de Sabio, señaló que la fortaleza electoral de Bolsonaro podría mejorar la confianza de los mercados en el corto plazo, pero advirtió que los inversores buscarán indicios concretos de que está dispuesto a enfrentar los desequilibrios de la economía brasileña.

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El frente fiscal viene siendo uno de los principales interrogantes de Brasil. Incluso antes de las elecciones, analistas consultados por Reuters advertían que, más allá de las diferencias políticas entre Lula y sus adversarios, existían dudas sobre la posibilidad de avanzar rápidamente hacia una corrección sustancial de las cuentas públicas.

Por eso, el rally que anticipan los operadores tiene por ahora un fuerte componente de expectativas. El resultado electoral abrió la posibilidad de una administración considerada más amigable con determinadas reformas económicas, pero el mercado todavía deberá evaluar qué programa fiscal presenta Bolsonaro, qué capacidad tendría para aprobarlo en el Congreso y cuánto de la agenda prometida podría convertirse efectivamente en política económica.

La primera respuesta será financiera. Después vendrá la discusión de fondo: si la señal que dejaron las urnas alcanza para modificar de manera duradera la percepción de riesgo sobre la principal economía de América Latina.

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