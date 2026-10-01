Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, presentó los beneficios que estarán vigentes durante todo octubre. Además de renovar los descuentos mensuales clásicos, como los de ferias y comercios barriales, introdujo una nueva promoción que se podrá utilizar en dos de los principales supermercados de Argentina.

La app otorga una gran cantidad de descuentos en el rubro de gastronomía, como un 25% de ahorro en locales adheridos. Sin embargo, este mes también introdujo una promoción especial para utilizar en todas las sucursales de la cadena de comida rápida Mostaza.

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Cuenta DNI: los beneficios exclusivos vigentes en octubre

Este mes, Cuenta DNI ofrece un 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de la Provincia de Buenos Aires, lo que incluye a ChangoMás y Día. Por otro lado, también está disponible un nuevo descuento del 25% en Mostaza al pagar con dinero en cuenta, y un 30% menos al abonar con celular sin contacto (NFC).

Por otro lado, también hay un 25% de descuento para aprovechar en otros locales de gastronomía adheridos todos los sábados y domingos, con tope de reintegro de $8.000. Asimismo, habrá un 20% de descuento de lunes a viernes con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos, en comercios barriales.

En paralelo, se podrá aprovechar un 10% de descuento los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías sin tope de reintegro y un 30% de descuento todos los sábados con un tope de reintegro de $8.000, alcanzados con consumos de $26.650, en distintos Pet Shops adheridos. Además, los usuarios podrán aprovechar un 40% de ahorro todos los días con tope de $6.000 en ferias y mercados de la provincia de Buenos Aires.

También obtendrán un 40% de descuento todos los días con tope reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos, en compras realizadas en universidades, clubes, entidades educativas y eventos. También habrá un 10% de descuento los lunes y martes en librerías de texto adheridas.

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Por otra parte, disfrutarán de un 30% de descuento todos los días con tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales, en distintas marcas destacadas, como Havanna, Lucciano’s, Grido, entre otras. Finalmente, los consumidores obtendrán hasta tres cuotas sin interés en comercios que no pertenecen al rubro alimentos, siempre y cuando paguen con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI.

Qué otros descuentos ofrece Cuenta DNI en supermercados

Además de los nuevos beneficios en Dia y ChangoMás, Cuenta DNI ofrece las siguientes promociones en otros supermercados en octubre:

–Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

–Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Connecta Distribución, Supermercado Güemes, Super 8.

–Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por semana, pagando en sucursales Nini Mayorista.

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–Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con un consumo mínimo de $15.000. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.

–La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona.

–Josimar: 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana.

–Chango Más: 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Incluye MasGO.

–Cooperativa Obrera (Lobos y La Plata): 15% de descuento los viernes y sábados, sin tope de reintegro.

JSM