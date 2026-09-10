Mercado Pago deberá enfrentar una demanda por el supuesto cobro abusivo de intereses en préstamos otorgados a través de su billetera virtual, luego de que dos consumidoras llevaran sus casos a la Justicia y denunciaran tasas que superaron el 1.300% anual. La acción judicial fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), contra Mercado Libre S.R.L., titular de la plataforma, y tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.

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Perfil habló con el abogado, quien detalló que uno de los casos que originó el reclamo corresponde a una mujer que, según explicó Espasandín, pidió un préstamo por $8.000 y terminó enfrentando una deuda de $127.000 al cabo de aproximadamente un año. La afectada había utilizado ese dinero para comprar pañales para su hija y fue pagando parte de las cuotas hasta que ya no pudo continuar afrontando los compromisos.

Al revisar la liquidación, ACFRA calculó que el costo aplicado en ese caso rondaba el 1.375%, mientras que el comunicado de la asociación señala que las tasas observadas en las dos operaciones que dieron origen a la demanda superaron el 1.300% anual. “El interés es absolutamente desproporcionado y básicamente con una acción judicial se trata de reparar ese daño”, sostuvo Espasandín.

Diego Espasandín: “La gran mayoría quiere pagar, pero no esta locura. Ahí tiene que intervenir la Justicia”

Perfil consulto con representantes de Mercado Pago por esta causa, y al momento de cerrar esta nota no emitieron una respuesta formal.

De $8.000 a $127.000: el caso que disparó la demanda

Espasandín explicó que el crecimiento de la deuda se produjo a lo largo de un año y que la mujer llegó a afrontar una parte de los pagos antes de quedar imposibilitada de continuar. Según el abogado, el desglose de las cuotas y la liquidación final serán incorporados al expediente judicial para respaldar el reclamo por los intereses cobrados.

El caso llevó a la asociación a revisar otras operaciones de crédito realizadas a través de la plataforma. “Nosotros comenzamos a observar la cantidad de morosidad y la forma de capitalizar los préstamos de Mercado Pago”, relató Espasandín, quien aseguró que en varios de los casos analizados encontraron tasas superiores al 1.000%. A partir de esa repetición, ACFRA decidió avanzar con una acción que no quedara limitada a las dos consumidoras.

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La operatoria cuestionada se realiza completamente de manera digital. Según explicó el abogado, el usuario contrae el préstamo desde la aplicación y allí quedan registradas tanto las cuotas como la evolución de la deuda y su capitalización. Para Espasandín, el DNI y las capturas de pantalla de la billetera virtual permiten reconstruir la operación y aportar elementos de prueba para iniciar el reclamo.

La causa busca convertirse en una acción colectiva

La presentación judicial fue iniciada a partir de los casos de dos consumidoras, pero la estrategia de ACFRA apunta a obtener la certificación de una acción de clase. Espasandín explicó que ese mecanismo permitiría extender el alcance del expediente si la Justicia determina que la práctica denunciada no fue aislada, sino que se repitió entre otros usuarios de los préstamos de Mercado Pago.

La asociación estima que alrededor de 7 millones de usuarios en la Argentina podrían quedar comprendidos por una resolución favorable y, de acuerdo con un comunicado, pretende que se revisen los intereses cobrados por Mercado Pago durante los últimos tres años. “Estamos hablando de consumidores que, en muchos casos, recurrieron al crédito porque necesitaban resolver una situación económica concreta y terminaron enfrentando costos financieros que consideramos excesivos”, afirmó Espasandín.

ACFRA estima que alrededor de 7 millones de usuarios en la Argentina podrían quedar comprendidos por una resolución favorable

El planteo judicial contempla varias etapas. Primero, la asociación pidió que se certifique la acción de clase para intentar extender el reclamo; luego buscará una medida cautelar destinada a frenar la capitalización de los intereses que considera abusivos y, finalmente, pretende que una eventual sentencia ordene devolver los montos que los usuarios hayan pagado o les hayan descontado de más.

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Espasandín enmarcó la presentación en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y sostuvo que los usuarios pueden recurrir a la Justicia cuando consideran que una liquidación contiene intereses abusivos. “La gran mayoría quiere pagar, pero no esta locura. Ahí tiene que intervenir la Justicia”, afirmó. También remarcó que este tipo de acciones cuenta con el beneficio de gratuidad previsto para los consumidores.

El abogado señaló además que el problema no termina necesariamente en la liquidación del préstamo. Según explicó, los deudores también cuentan con protección frente a determinadas formas de cobranza y sostuvo que no corresponden llamados fuera de horario ni contactos con familiares o amigos. Del mismo modo, planteó que, si una deuda llegara a determinarse como ilegítima, también debería revisarse la información derivada de ella que haya sido reportada a bases de datos públicas o privadas.

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Pese a la demanda, el fundador de ACFRA diferenció su cuestionamiento de una crítica general al funcionamiento de las empresas financieras tecnológicas. “Yo creo que la descentralización del mercado financiero es positiva. La inmediatez al acceso a fondearse por parte de una familia, por parte de un individuo, de una empresa, es positivo”, sostuvo. Sin embargo, marcó como límite el costo de esos créditos: “Lo que me parece que no corresponde es cobrar un interés tan alto”.

Si la acción prospera, ACFRA buscará que los efectos no se limiten a las dos mujeres que iniciaron el expediente. “La idea es que la acción judicial que encaran estas dos personas les sirva a la totalidad o al conjunto de los usuarios de Mercado Pago en la Argentina”, explicó Espasandín. El comunicado de la asociación también señala que el objetivo es obtener una resolución favorable para las damnificadas y, a partir de allí, avanzar sobre los montos presuntamente cobrados de más a otros usuarios.

La definición quedará ahora en manos del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24, donde ACFRA deberá avanzar primero con el pedido de certificación de la acción colectiva. Espasandín sostuvo que, si la Justicia confirma que el patrón detectado se extendió a otros préstamos, buscarán tanto detener el mecanismo cuestionado como conseguir una reparación económica. “La empresa debe devolver no solo los intereses, sino el capital y el interés mal liquidado”, aseguró el abogado al describir el alcance que pretende darle a la demanda.

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