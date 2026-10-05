El Merval avanza 2,5% y los ADR argentinos operan con fuertes ganancias en Wall Street, mientras el riesgo país cede a 633 puntos. El rally de Brasil tras la primera vuelta que favoreció a Flavio Bolsonaro y un nuevo mensaje de respaldo de Scott Bessent mejoraron el clima para los activos locales.

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En el mercado local, la reacción inicial también fue positiva. Tras tres semanas en las que el Merval cayó de 2.000 a 1.700 puntos, con retrocesos semanales de entre 4% y 5%, la rueda abrió con avances en los principales ADR: Galicia subía 4%, BBVA Argentina 5%, Edenor 4%, Banco Macro 5% y Supervielle 6,6%. El rebote llega después de una semana en la que el riesgo país terminó en 655 puntos básicos, su nivel más alto desde noviembre, por lo que el mercado sigue mostrando una brecha importante entre el impulso externo y las dudas domésticas.

Desde Rava destacaron otras dos variables que hoy pesan sobre los activos argentinos: por un lado, el nuevo mensaje de Scott Bessent, quien afirmó que Estados Unidos volvería a respaldar financieramente a la Argentina en caso de ser necesario; por otro, la señal del equipo económico de que dispone de US$15.000 millones para intervenir en futuros con vencimiento en 2027. El respaldo externo ayuda a mejorar el tono de corto plazo, pero convive con datos de actividad todavía débiles: el EMAE de julio mostró una baja mensual de 2,9% y una caída interanual de 1,4%.

Brasil le da aire a los activos argentinos

El primer impulso llegó desde Brasil. Flávio Bolsonaro terminó al frente de la primera vuelta presidencial con alrededor del 47% de los votos, frente al 45% de Luiz Inácio Lula da Silva, y ambos volverán a enfrentarse en el balotaje del 25 de octubre. El resultado estuvo por encima de lo que anticipaban varias encuestas y desató una fuerte reacción compradora sobre los activos brasileños.

El Bovespa llegó a avanzar más de 8%, mientras el real se apreciaba más de 4% frente al dólar. En Wall Street, el ETF iShares MSCI Brazil también registraba ganancias de dos dígitos. Reuters atribuyó la reacción a las expectativas de los inversores sobre un eventual programa con mayor disciplina fiscal, menor gasto y una agenda económica más favorable al mercado.

Ignacio Morales, CIO de Wise Capital, señaló que antes de la apertura oficial el ETF brasileño EWZ había llegado a dispararse 12%, mientras los futuros del real avanzaban 4,65%, hasta una cotización equivalente a unos R$5,02 por dólar, contra R$5,2173 del cierre del viernes.

Para el estratega, el movimiento confirma que el mercado venía anticipando una reacción favorable de acciones y moneda ante un resultado que reforzara las expectativas de un ajuste fiscal más profundo.

Ese escenario también tiene una derivada concreta para Argentina. Max Capital considera que un real más fuerte, tasas brasileñas más bajas y una eventual mayor integración del Mercosur pueden actuar como un viento de cola para la economía argentina. La firma estima que el real podría apreciarse alrededor de 5% y que las tasas brasileñas podrían bajar entre 20 y 30 puntos básicos.

Un real más apreciado también mejora los precios relativos para Argentina: si la moneda brasileña gana valor frente al dólar y el peso no acompaña en la misma proporción, los productos argentinos se vuelven relativamente más baratos para los compradores brasileños, lo que puede favorecer a sectores exportadores e industriales.

El segundo impulso: Bessent vuelve a mencionar a Argentina

El otro factor que mejoró el humor del mercado llegó desde Washington. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, volvió a referirse a la asistencia financiera brindada a Argentina durante 2025 y dejó abierta la posibilidad de recurrir nuevamente a mecanismos de apoyo si fuera necesario.

El antecedente es significativo. En 2025, el Tesoro estadounidense acordó un swap por US$20.000 millones con el Banco Central argentino y trabajó además sobre otra facilidad privada destinada a respaldar los vencimientos de deuda del país. En aquel momento, Bessent sostuvo que el respaldo estaba asociado a la continuidad de determinadas políticas económicas.

Para Max Capital, la nueva referencia del funcionario estadounidense funciona como una señal adicional de respaldo para los activos argentinos. Ese mensaje llega justo cuando el riesgo país había vuelto a superar los 650 puntos y el mercado empezaba a mostrar renovadas dudas sobre la capacidad de Argentina para seguir comprimiendo el costo de financiamiento.

La reacción inicial fue positiva. Los bonos recuperaron parte del terreno perdido, el riesgo país bajó y las acciones acompañaron el mejor clima regional.

El dólar, sin sobresaltos

A diferencia del fuerte movimiento registrado en Brasil, el mercado cambiario argentino mostraba estabilidad.

El dólar oficial abrió en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en Banco Nación, mientras que el mayorista se negociaba en torno de $1.516 para la punta vendedora. Los futuros también operaban a la baja: el contrato de fin de octubre rondaba los $1.538, noviembre los $1.566 y diciembre los $1.596.

La reacción es relevante porque muestra que, al menos en el arranque de la rueda, la apreciación del real no generó presión adicional sobre el peso argentino.

El desafío será determinar cuánto de la mejora puede sostenerse. El rally brasileño responde a expectativas políticas y fiscales que todavía deberán atravesar el balotaje, mientras que en Argentina continúan pesando variables propias como el nivel de reservas, el riesgo país, el calendario de deuda y la evolución del programa económico.

Por ahora, sin embargo, el mercado argentino consiguió aprovechar el mejor clima regional: suben acciones y bonos, baja el riesgo país y el dólar permanece estable, en una rueda donde Brasil y Washington aportan dos señales favorables para los inversores.

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