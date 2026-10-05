El presidente Javier Milei volvió a meterse de lleno en las elecciones de Brasil y celebró nuevamente el resultado de Flávio Bolsonaro, a quien había felicitado como su “querido amigo” y había definido a Lula da Silva como “el comunista”.

Sin embargo, esta vez, el jefe de Estado argentino puso el foco en la reacción de los mercados y volvió a cruzar al candidato del Partido de los Trabajadores por el resultado de la primera vuelta, en la que Bolsonaro se impuso con el 47,03% de los votos frente al 45,16% que obtuvo Lula da Silva: “De manual...!!! Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas”, escribió Milei en sus redes sociales.

Agregó: “Zurdos empobrecedores córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente. ¡MAGA!”.

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En la primera reacción, había planteado que el resultado podía abrir una nueva etapa en la relación: “Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”.

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El respaldo de Milei a Flávio no es nuevo y tampoco se limita al resultado electoral.

Sin más vueltas, la semana pasada, durante su viaje a Nueva York, Milei sostuvo que esperaba que Brasil abandonara lo que definió como un “curso socialista decadente” y volviera a “abrazar las ideas de la libertad”. Guilherme Boulos, ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia de Lula, acusó al mandatario argentino de ser una “vergüenza para América Latina”.

Al respecto, se sabe que, en materia económica, el equipo de Flávio Bolsonaro tomó como referencia las reformas aplicadas por Milei en la Argentina. Daniella Marques, quien coordinó el programa económico del candidato brasileño, afirmó que el Presidente argentino “es un excelente ejemplo” y confirmó que el plan de gobierno de Flávio se inspira directamente en sus reformas, especialmente en la reducción de la burocracia y los impuestos.

El programa de Bolsonaro incluye un fuerte recorte del gasto público conocido como “tijeretazo”, con la intención de eliminar ministerios y reducir regulaciones, en una clara referencia a la motosierra que Milei convirtió en símbolo de su gobierno.

La crítica de Tolosa Paz a Milei

La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz también cuestionó la lectura que hizo Milei de las elecciones brasileñas: “No hay nada definido en Brasil”, sostuvo en declaraciones a C5N, y consideró que por eso el Presidente argentino “apenas puso un tuit”.

Tolosa Paz remarcó que Lula todavía tiene posibilidades de revertir el resultado en el balotaje y recordó que el dirigente del PT ya demostró que puede dar vuelta una elección.

MV / EM