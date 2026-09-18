Murió el papá de Victoria Tolosa Paz: “Gracias por enseñarme a buscar quién soy”

La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz despidió a su padre, Juan Honorio Tolosa Paz, con un sentido mensaje publicado en sus redes sociales. Recordó sus enseñanzas, su pasión por la astrología y las conversaciones que compartían sobre política y el futuro de la Argentina. “Te fuiste luchando. Te vi luchar hasta el final”, escribió la legisladora.

Juan Honorio Tolosa Paz murió este jueves a los 76 años, días después de sufrir un aneurisma. El padre de la lesgiladora era una persona reconocida en La Plata y había desarrollado distintas actividades a lo largo de su vida antes de dedicarse a la astrología, disciplina en la que se especializó y por la que también dictó seminarios en España.

"Hoy siento un profundo dolor pero al mismo tiempo una inmensa calma, porque te fuiste luchando. Te vi luchar hasta el final. Y al mismo tiempo sé que te fuiste de este plano, pero que vas a seguir estando siempre", escribió, ayer, su hija, quien remarcó que "una nunca está preparada para sentarse a escribir el día en que su padre se va".

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En el texto, la diputada Tolosa Paz recordó su filosofía de vida: "Eras de esas personas que creían que el universo nos contiene a todos, que somos apenas una mínima partícula en esta inmensa galaxia. Tu búsqueda siempre estuvo ligada a lo esencial de la vida, los planetas, los astros, las vidas pasadas y las vidas futuras. Por eso sé que hoy estarás, sin duda, en algún lugar de ese cielo que tantas veces observaste y trataste de comprender".

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"Querido papá, hoy te despido sabiendo que soy quien soy no solo por mi madre, sino también por vos, porque fuiste mi padre y porque dejaste en mí una manera de mirar la vida”, escribió la diputada, y remarcó: "Me quedo, sobre todo, con algo que nos enseñaste siempre: buscar en lo profundo de nuestra esencia la autenticidad del ser. Ser auténticos con nosotros mismos".

Entre las enseñanzas que nombró, la legisladora recordó una frase que él repetía para explicar la importancia de encontrar la propia identidad: “Uno tiene que conocer su semilla”. Y ejemplificó: “Si naciste con semilla de naranja, tenés que lograr ser la mejor naranja. Si naciste con semilla de manzana, tenés que poder manifestarte como manzana”.

"Detrás de esas simples palabras había una enseñanza enorme: que muchas veces el sistema de valores en el que vivimos hace que el ser humano se aleje de sí mismo. Y siento que vos buscaste durante toda tu vida que nosotros, tus hijos, y también tus nietos, pudiéramos encontrar nuestra propia esencia, nuestro camino y nuestro destino. Aprendí de mi padre a preguntarme quién soy realmente. A buscar adentro de mí", agradeció.

La legisladora cerró su despedida con una referencia a su padre y a su hermano Juan Honorio, fallecido en 2018: “Cada vez que mire el cielo, voy a saber que allí están los Honorios de mi vida, vos y Juancho”.

Juan Honorio Tolosa Paz nació en 1950 en La Plata. De joven jugó en el club Los Tilos de rugby y abrió distintos comercios, desde una fiambrería y una agencia de Prode, hasta un criadero de pollo. Se casó con Laura Figliozzi y juntos tuvieron cuatro hijos: Consuelo, Victoria, Justina y Juan Honorio, fallecido a los 38 años.

RM./fl