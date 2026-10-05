Tras el triunfo de Bolsonaro en Brasil, Milei y Bullrich se reencuentran en la reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei volverá este lunes a encabezar una reunión de Gabinete en Casa Rosada, con el resultado de la primera vuelta de las elecciones de Brasil, el balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva y el respaldo del mandatario argentino al candidato brasileño, a quien definió como su “querido amigo”, entre los ejes que seguirá de cerca el Gobierno. El encuentro está previsto para las 10 y tendrá como objetivo retomar la agenda de gestión.

Sin embargo, el clima interno está lejos de ser apacible y la principal atención se concentra en el reencuentro presencial que mantendrá con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con quien ya protagonizó varios cruces.

A la distancia, mientras Milei cumplía con su agenda internacional, Bullrich volvió a cuestionar algunas decisiones del Gobierno, en una interna que esta vez comenzó con los cambios sobre Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027. La senadora había planteado que no había sido informada sobre las modificaciones y cuestionó que el tema no hubiera sido discutido dentro de la mesa política.

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Diego Santilli, el jefe de Gabinete, sostuvo entonces que el tema sí había sido conversado previamente. Bullrich salió a responderle y contradijo esa versión: “Me sorprendió porque estando en la mesa política el tema no salió a la luz”.

En los últimos días, el foco pasó a la Ley de Tierras, después de que la Corte Suprema dejara sin efecto una resolución que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, referido a las restricciones para la compra de tierras rurales por extranjeros.

Bullrich marcó reparos a la decisión del Gobierno de avanzar con una iniciativa en el Congreso mientras la Justicia todavía analizaba el decreto y consideró “apresurado” enviar el proyecto. “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley”, sostuvo.

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En los últimos días, además, Bullrich habló sobre las elecciones de 2027 durante el 62° Coloquio de IDEA, realizado en Mar del Plata, y evitó definir qué lugar ocupará en ese escenario. Cuando le preguntaron si le gustaría ser candidata a presidenta, respondió que no lo sabía y remarcó que acaba de asumir como senadora y tiene “seis años por delante para ser senadora”.

Sostuvo que lo importante es que continúe el proyecto oficialista y reclamó “velocidad en los cambios” para que las medidas del Gobierno lleguen a las familias. En ese mismo encuentro, también ratificó su respaldo a Milei cuando le preguntaron por la recordada imagen de 2023 y si “el Pato” todavía abrazaba al “León”: “Por supuesto”, respondió.

La agenda de Milei para este lunes

El Presidente tendrá otra actividad oficial a las 13, cuando participará de la presentación de las cartas credenciales de los embajadores de Bélgica, Irlanda, Finlandia e Israel en el Salón Blanco de Casa Rosada.

Su agenda continuará el martes con la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, a las 11, y una nueva reunión de la Mesa Política a las 13, donde el Gobierno buscará ordenar la agenda legislativa y avanzar en las negociaciones con los gobernadores después de los contactos que mantuvo durante la Argentina Week.

Uno de los temas centrales será la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, aunque también aparece en la hoja de ruta oficial el Presupuesto 2027.

En paralelo, Diego Santilli, Luis Caputo y Karina Milei comenzarán a profundizar esta semana los contactos con los gobernadores para intentar convertir los acuerdos políticos alcanzados en París en respaldo concreto en el Congreso.