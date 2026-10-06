Diputada libertaria propuso suspender por un mes el sueldo a los legisladores que lancen "insultos o expresiones injuriosas" en el recinto

Mercedes Llano, diputada nacional de La Libertad Avanza por Mendoza, presentó en la Cámara baja del Congreso un proyecto de resolución que propone “suspender” por un mes el sueldo de los legisladores que lancen “insultos o expresiones injuriosas, soeces o denigrantes” dentro del recinto.

La Agencia Noticias Argentinas (NA) informó que esta iniciativa propone que, si hay reincidencia, amenazas, intimidación o agresión física, la sanción subirá a dos meses.

Piden expulsar a Juan Grabois del Congreso: el plan disciplinario de la oposición y su furioso descargo

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En los fundamentos, la legisladora expone que “la crítica política es parte esencial del debate democrático. Lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”.

Además, según la Agencia Noticias Argentinas, Llano remarcó en su proyecto que “la sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones. No hay posibilidad de revertir el descrédito en los poderes legislativos sin ejemplaridad, respeto y tolerancia”.

Mercedes Llanos

El conflicto con Grabois

El proyecto de Mercedes Llano fue presentado pocos días después que Juan Grabois se cruzara con varios legisladores libertarios en una sesión del Congreso. El conflicto ocurrió el pasado 30 de septiembre, en el primer plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para discutir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

La Libertad Avanza convocó a una reunión informativa para estudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno, pero el encuentro quedó marcado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 154 del DNU 70/23 y la bautizada Ley de Tierras.

Grabois habló tras su pelea con los diputados de LLA: "A loco, loco y medio. ¿Vos te pensás que me voy a dejar correr por sinvergüenzas?”

Esta decisión del máximo tribunal generó un fuerte intercambio de acusaciones entre legisladores oficialistas y sectores de la oposición.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la reunión finalizó de forma abrupta cuando el presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, levantó el plenario tras un intenso intercambio entre Grabois y la diputada libertaria Juliana Santillán.

Juan Grabois

El referente de Patria Grande calificó de “tonta” a Santillán, luego de que la legisladora le hiciera un recriminación. Zapata entonces le solicitó a Grabois que se disculpara, pero ante su negativa advirtió que podía proceder a cortarle el micrófono. La respuesta del líder social fue: “¡Dejá de apagar el micrófono, facho de mier**!”.

HM