Grabois habló tras su pelea con los diputados de LLA: "A loco, loco y medio. ¿Vos te pensás que me voy a dejar correr por sinvergüenzas?”

Este miércoles, tras el cruce que tuvo con diputados de La Libertad Avanza, Juan Grabois concedió una entrevista televisiva donde volvió sobre el tema y acusó al oficialismo de hacer “terrorismo psicológico”. Para luego remarcar: "A loco, loco y medio. ¿Vos te pensás que me voy a dejar correr por sinvergüenzas?”.

Pocas horas antes, en la comisión convocada en Diputados para discutir el proyecto de Defensa de la Soberanía, el diputado liberal Jairo Guzmán lanzó varias chicanas mientras Myriam Bregman hablaba, lo que generó la reacción de Grabois, quien cuestionó a su colega y el episodio casi termina en un enfrentamiento físico.

Invitado al programa A dos voces, de TN, afirmó: “Yo estoy muy enojado con esta gente”. Y luego le dijo directamente al conductor del ciclo: “¿Vos te acordás lo que te dijo el presidente de la Nación a vos? Entre el presidente de la Nación y vos hay una asimetría muy grande: vos sos un periodista, el señor es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la policía. Yo tengo que representar a un montón de gente que estamos enojada. A loco, loco y medio. ¿Vos te pensás que yo me voy a dejar correr por una banda de sinvergüenzas?”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luego acusó a Jairo Guzmán de ser “un corrupto”. Para luego agregar: “Todas las sesiones y todas las comisiones hay que fumarse a estos tipos cacareando mientras están destruyendo el país. Y le acaban de robar al pueblo argentino, con ese acuerdo que hicieron con la Corte Suprema, habilitar la compra ilimitada a extranjeros. Mañana puede venir el rey de Inglaterra y comprarse una provincia entera. ¿Y nos quieren hacer creer que están defendiendo la soberanía de Malvinas?”.

“Cagón”, “vendepatria” y forcejeos: el fuerte cruce de Grabois con libertarios durante una comisión de Diputados

Para luego sumar: “Es realmente de una prepotencia, porque están agrandaditos. Nosotros vamos a ser peores. No nos vamos a dejar correr por esta gente. Lo que me invalidaría sería quedarme callado”.

Y agregó: “Nosotros, con la movilización de la gente, que va a repudiar lo que hizo la Corte en contubernio con el Gobierno. Habilitaron la compra ilimitada de tierra a extranjeros. Ese es el problema. Que no vengan estos tipos, con esta prepotencia, a hacer terrorismo psicológico sobre algunos diputados y que algo que hace un mes había consenso absoluto que no se podía aceptar, ahora cambia. Es todo mentira lo que hace este Gobierno”.



El mensaje de Grabois en redes y la respuesta de Milei

Tras su pelea con los diputados de La Libertad Avanza, Juan Grabois escribió en su cuenta oficial de X: “Estos hijos de put* infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierd* que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”.

El presidente Javier Milei compartió el video de Grabois insultando a los diputados libertarios y escribió: “Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas...”.

HM