Grabois respaldó las medidas de Milei por Malvinas: “Todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien”

El diputado Juan Grabois sorprendió al arco político al respaldar el paquete de medidas anunciado por el presidente Javier Milei para reforzar el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. “Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien”, escribió en su cuenta de X después de la cadena nacional.

Sin embargo, el diputado aprovechó su mensaje para cuestionar el cambio de postura del Ejecutivo y, especialmente, su vínculo con Donald Trump. Calificó el anuncio como un “bienvenido cambio de 180 grados” y sostuvo que el Presidente pasó de una posición que definió como “soquete colonizado” a recuperar la “posición histórica de la Argentina”.

Asimismo, Grabois celebró que el mandatario haya descartado el principio de autodeterminación de los isleños al considerar que se trata de una “población implantada”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para el dirigente de Patria Grande, ese cambio representa una “batalla cultural” ganada.

Milei nacionalista: aún no hemos visto todo

En el mismo mensaje dejó en claro que no confía en el giro del Gobierno y pidió mantener la atención sobre el vínculo de Milei con Estados Unidos. “Ahora no seamos inocentes porque, diría Jauretche, la cuestión no es cambiar de collar sino dejar de ser perros”, escribió Grabois, en una referencia al histórico dirigente e intelectual argentino Arturo Jauretche.

Sumado a eso, puso especialmente el foco en la base naval que el Gobierno planea construir en Tierra del Fuego. “Hay que estar muy atento de que la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees”, advirtió.

Además cuestionó que el Presidente pueda volver a su posición anterior sobre Malvinas una vez que cambien las circunstancias internacionales: “Que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista cuando se termine el problema de dinero entre su papi Trump y los británicos por el financiamiento del colonialismo en Medio Oriente”, planteó.

Qué anunció Milei por las Malvinas

El presidente anunció un paquete de medidas para endurecer la posición argentina frente a las actividades británicas en las islas. Una de las principales medidas será agilizar los procedimientos de sanción previstos en la Ley 26.659, que regula las actividades vinculadas con hidrocarburos en áreas próximas a las Malvinas.

Sin dudarlo, Milei anticipó además que las compañías que operen en las islas sin autorización argentina podrían quedar inhabilitadas para desarrollar actividades en el territorio nacional. El proyecto que enviará al Congreso también contempla endurecer sanciones y penas y habilitar, cuando corresponda, el juicio en ausencia.

Anuncio que tiene como uno de sus principales focos al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Rockhopper y Navitas, que proyectan avanzar con la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las islas.

Para Milei, el desarrollo petrolero agrega una nueva dimensión al conflicto porque implica la explotación de un recurso natural que la Argentina considera propio. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, afirmó.

Las acciones de Sea Lion caían hasta 10% tras el discurso de Javier Milei y las amenazas por nuevas sanciones

El Gobierno también anunció una ampliación de los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego.

Según explicó Milei, el objetivo es fortalecer las capacidades argentinas en el Atlántico Sur y convertir a la zona en un polo logístico estratégico. La iniciativa incluye además el fortalecimiento de las capacidades de telecomunicaciones.

A esto se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Ejecutivo enviará al Congreso. La propuesta contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendría como objetivo coordinar la política de seguridad entre áreas como Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

MV/MSS