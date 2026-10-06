Presentó su renuncia el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y el Gobierno ya definió su sucesor: quién ocupará el cargo

El licenciado Juan Martín Ozores presentó la renuncia a su puesto de interventor en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Su dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei y quedó formalizada en el decreto 1149/2026, publicado la madrugada de este martes 6 de octubre en el Boletín Oficial.

El Gobierno, en el texto que se dio a conocer, le da su agradecimiento al funcionario por "los servicios prestados” y anuncia que su reemplazo será el ingeniero Andrés Michelazzo, quien ocupará el puesto de interventor desde este 6 de octubre hasta el 4 de enero del año que viene.

Qué dice el Decreto 1149/2026

El texto comienza diciendo que se acepta, “a partir del 5 de octubre de 2026, la renuncia presentada por el licenciado Juan Martín OZORES al cargo de Interventor del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS”.

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Y añade que se le agradece “al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Para luego sumar que se designa “a partir del 6 de octubre de 2026 y hasta el 4 de enero de 2027, en el cargo de Interventor del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, al ingeniero Andrés MICHELAZZO, con rango y jerarquía de Secretario”.

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Qué es el ENACOM

Según la definición que aparece en la página oficial, el ENACOM “es el organismo autárquico y descentralizado encargado de regular y controlar los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, tecnologías de la información y servicios postales en Argentina. Sus funciones principales incluyen garantizar la competencia, proteger a los usuarios y administrar el espectro radioeléctrico”.

Sus funciones incluyen:

- “Otorgamiento de Licencias: Autoriza a los operadores a prestar servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), televisión por cable, satelital y telefonía”.

- “Control de Calidad: Supervisa que las empresas presten los servicios cumpliendo con los estándares de calidad y a precios justos establecidos por la normativa vigente”.

- “Homologación de Equipos: Certifica y registra todos los dispositivos que hagan uso del espectro radioeléctrico y equipos de comunicaciones que se conecten a las redes públicas”.

- “Administración de frecuencias: Planifica, asigna y controla el uso de las frecuencias de radio, televisión y telecomunicaciones móviles”.

- “Fiscalización: Evita interferencias y garantiza el uso eficiente del espectro para asegurar la correcta transmisión de señales en todo el país”.

El periodista y los discursos de odio

- “Atención de reclamos: Recibe y gestiona las denuncias de los usuarios contra las compañías prestadoras de servicios cuando no brindan una respuesta adecuada por la vía normal”.

- “Garantía de Servicio Universal: Diseña políticas para asegurar que los servicios de comunicación lleguen a zonas desfavorables o aisladas, garantizando el acceso a todos los habitantes con independencia de su localización”.

- “Registro Postal: Controla y fiscaliza a los operadores del servicio postal y telegrafía, garantizando la inviolabilidad de la correspondencia”.

- “Contenidos: Supervisa el cumplimiento de las normativas de radiodifusión en cuanto a cuotas de emisión, protección de menores y pluralidad de voces”.