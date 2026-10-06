Exembajador en Brasil: "Aquel Lula de sus primeras dos presidencias hoy no existe más"

En una reveladora entrevista brindada a Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el abogado, diplomático y exembajador argentino en Brasil, Juan Pablo Lohlé, ofreció un pormenorizado análisis sobre el complejo panorama político que atraviesa el vecino país tras las elecciones. Con la experiencia de haber representado al país durante los dos primeros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, Lohlé reflexionó sobre el surgimiento de un consolidado antipetismo, el notable avance de una derecha unida y las marcadas diferencias sociales y económicas que distancian al Brasil actual del de principios de siglo.

Juan Pablo Lohlé es diplomático, abogado egresado por la Universidad Católica Argentina y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano, que cuenta con una extensa trayectoria en las relaciones internacionales de la región. Fue embajador ante la OEA entre 1989 y 1991, también fue embajador en España entre el '92 y el '93; su labor en territorio español le valió ser condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil en 1993. Además, estuvo al frente de la representación del país en Brasil por un período prolongado, desde el año 2003 al 2011. Actualmente ejerce como director del Centro de Estudios Políticos Estratégicos Internacionales.

Juan Pablo, un gusto volver a hablar con vos. La última vez que lo hicimos estaban las elecciones en Brasil todavía en andamiento, como dicen en nuestra segunda patria, y ahora ya con el resultado en primera vuelta me gustaría especialmente tu opinión —que además te tocó ser embajador allí en varios períodos en los que Lula era el Lula joven— con este Lula actual de 80 años. Contame qué te generó y qué significó, a tu juicio, lo que pasó el domingo.

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Bueno, obviamente que, atento a mis años en Brasil, tus colegas me han entrevistado mucho y, bueno, tengo que decir algunas reflexiones. La primera, que un colega tuyo en Brasil me dijo: "Juan Pablo, el Lula que vos viste no existe más, es otro Lula". La bonanza de aquella época que se vivió no es lo que pasa ahora. La gente está con problemas económicos, la gente está con deudas de tarjetas, el índice inflacionario subió; digamos, la situación económica no es la misma. Consecuencia de eso, claro, cuando uno mira a Brasil desde la óptica argentina, donde acá tenemos un parate fenomenal, donde las pymes cierran una por día —cerraron 40.000—... Las pymes eran la base del intercambio entre Argentina y Brasil, sobre todo en el sector autopartista. Es decir, lo que me pasa es que si yo comparo, está la diferencia que hay entre Argentina y Brasil, que en general uno tiene que objetivar lo que pasó allá. Mi sensación es que el PT no se renovó, no hay dirigentes nuevos del PT, Lula es un líder indiscutido. Consecuencia de eso, el hecho que más me llamó la atención, Jorge, fue la elección en San Pablo. ¿Por qué? Porque en San Pablo hay un gobernador que es un dirigente, yo diría el más relevante que tiene Brasil hoy como gobernador, que no fue candidato a presidente por las cuestiones de la elección de Bolsonaro. Primero quería ser la esposa actual de Bolsonaro y después vino la competencia con los hijos. Y en este entrevero familiar, Bolsonaro toma la decisión de que el candidato sea Flávio. Como Flávio no era un articulador, tampoco estaba, digamos, en la top position para poder ser candidato, fue muy de a poco esto. Iniciaron la campaña en Estados Unidos con todo lo que el mundo conoce, y a partir de allí empezaron a crecer.

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Pero toda la comunicación estaba en que Lula ganaba por cuatro, cinco o diez puntos al principio, y entonces se fue achicando con el tiempo, hasta llegar a dos semanas antes de esta elección final, a algunos amigos que me preguntaban privadamente les decía que podía perder Lula. Y de hecho, perdió Lula. Es difícil pronosticar, pero yo vi lentitud en la campaña, vi modelos ya antiguos. Me parece que los jóvenes no estaban entusiasmados con el PT y aparentemente en la elección se vio que los adultos mayores tampoco. O sea, tengo una visión de una elección que parecía desde el lado del PT como ganada, que se las ganó Bolsonaro por una diferencia mínima, lo cual hace que cuando empezó el recuento... Obviamente, cuando empezó el recuento en San Pablo, donde ganó Tarcísio casi por 30 puntos a Haddad, decís: "Bueno, esto sigue así". Entonces empezaron a festejar los bolsonaristas. Y bueno, a medida que se fue haciendo el recuento hacia el norte del país, es decir, todo el Nordeste, llegó a dos puntos. ¿Cómo lo veo hoy? Yo veo que la ola de cambio viene en la región y en Brasil por la derecha. Y ese cambio en Brasil lo expresa el bolsonarismo, que es diferente a Bolsonaro. La gente se cansó de la izquierda, esta es la sensación que tengo. Y con todos los problemas que tuvo Bolsonaro, ya sea con el caso Máster, con la intromisión del Supremo Tribunal Federal en esta cuestión —que hace que ahora, si gana Bolsonaro, estén preocupados por el impeachment, que lo vayan a desalojar del tribunal—, todo después viene atrás: el indulto o la amnistía a Bolsonaro padre, la idea de que el hijo tiene que entrar con el padre por la rampa del Planalto... Digamos, como que toda la energía está puesta para ese lado. A Lula lo vi en la declaración después de perder bastante sensato. Dijo cosas que llaman la atención para un candidato: dijo que él había perdido muchas veces y explicó las veces, y después dijo que iba a hacer todo lo posible para ganar. Mi impresión es que hay de nuevo un final abierto; dependerá de cómo reaccione la población frente a uno y otro candidato. Mi sensación es la que te dije al principio.

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¿El voto es un voto anti-Lula? ¿Y se puede hacer alguna comparación con el voto anti-kirchnerista o anti-peronista en la Argentina?

Bueno, eso es un tema para mí de mucha reflexión. Yo me fui de Brasil donde el antipetismo no existía, esto es verdad. Un amigo común me dijo: "Mirá, acá en Brasil la idea que vos tenés no existe más". Creo que hay un antipetismo instalado en Brasil. Me llamó la atención en algo: en gente joven, por ejemplo, que la entrevistaban en la calle; gente que hablaba con total libertad de su adhesión al bolsonarismo y hablaba de cosas que en su momento ofrecía Lula como presidente. O sea que hay una nueva composición del electorado, esto es lo que yo creo. Y que la derecha en Brasil siempre estaba dividida; ahora está unida.

Juan Pablo, te vamos a volver a molestar entonces de aquí a tres semanas; vamos a seguir juntos este recorrido. Durante la semana del balotaje vamos a transmitir el programa desde Brasil y te vamos a volver a consultar. Comparto en líneas generales todo lo que vos decís: es la misma sensación que tengo yo y me dicen lo mismo los amigos que tengo allí a lo que dicen tus amigos de Brasil. Aquel Brasil de las primeras dos presidencias de Lula, que hubo 12 años en el medio entre las dos primeras y la tercera —12 años es mucho tiempo—, no existe más. Quizás quedamos con cierto grado de saudade de aquella época. Te mando un fuerte abrazo, muchísima gracias.

Un abrazo grande, Jorge, y gracias por la oportunidad de entrevistarme.

Siempre es un placer hacerlo. Muchísimas gracias.

Igualmente reencontrarte a ti.

MEG