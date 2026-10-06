"Es una gran victoria": Trump celebró el triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el resultado de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones de Brasil y calificó como una "gran victoria" la ventaja conseguida sobre Luiz Inácio Lula da Silva. El republicano hizo las declaraciones ante periodistas en la Casa Blanca un día después de los comicios. "Es una gran victoria. Ajustada, pero es una gran victoria. Increíble, de verdad", afirmó.

Trump también fue consultado sobre lo que espera para la segunda vuelta del 25 de octubre. "Creo que van a ser unas elecciones muy reñidas. Serán muy reñidas", respondió. Bolsonaro y Lula quedaron separados por menos de dos puntos porcentuales en la primera votación.

Según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE), Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, equivalentes a más de 56,1 millones de sufragios. Lula alcanzó el 45,16%, con casi 53,9 millones. Como ninguno superó el 50%, ambos volverán a enfrentarse para definir la Presidencia.

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Rubio fue más cauto ante el resultado

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, evitó celebrar el resultado. "Habrá una segunda vuelta. Creo que todo el mundo esperaba que la hubiera, así que veremos qué pasa", respondió cuando fue consultado por periodistas. No expresó una preferencia por ninguno de los dos candidatos.

Trump no había anunciado un respaldo formal a Bolsonaro antes de la votación, aunque mantiene una relación cercana con la familia del expresidente Jair Bolsonaro. En mayo recibió a Flávio en el Salón Oval de la Casa Blanca. El candidato brasileño también mantuvo contactos con dirigentes republicanos y funcionarios de la administración Trump durante la campaña.

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Washington no anunció hasta ahora un respaldo oficial para la segunda vuelta. Las declaraciones de Trump fueron, por el momento, la reacción más favorable al resultado de Bolsonaro dentro de la administración estadounidense. Rubio optó por esperar la definición electoral antes de pronunciarse sobre el resultado final.

Los cruces entre Trump y Lula

La relación entre Estados Unidos y Brasil tuvo varios cruces desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. El Gobierno estadounidense aplicó medidas comerciales contra productos brasileños y mantuvo diferencias con Brasilia en asuntos políticos y económicos. Durante la campaña, el gobierno de Lula denunció que Washington intentaba influir en la política interna brasileña, algo que la administración estadounidense rechazó.

Trump y Lula retomaron el diálogo meses después. El mandatario brasileño viajó a Washington en mayo de 2026 para reunirse con su par estadounidense. Desde entonces, funcionarios de ambos gobiernos mantuvieron contactos principalmente por temas comerciales.

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Estados Unidos continúa entre los principales socios comerciales de Brasil. Bolsonaro mantiene vínculos con dirigentes republicanos y con el propio Trump, que lo recibió en la Casa Blanca durante la campaña. Esa relación forma parte del contexto político con el que llegará el candidato del PL al balotaje del 25 de octubre.

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