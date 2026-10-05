Milei vuelve a Estados Unidos y compartirá un evento con Eduardo Bolsonaro 11 días antes del balotaje en Brasil

El presidente Javier Milei volverá a Estados Unidos la próxima semana, apenas tres semanas después de su última visita a Nueva York, para participar como invitado de honor de la Official Hispanic Heritage Gala, que se realizará el miércoles 14 de octubre en Washington.

El dato adquiere relevancia por la presencia en el mismo evento de Eduardo Bolsonaro, diputado brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El dirigente es además hermano de Flávio Bolsonaro, quien acaba de imponerse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y disputará el balotaje contra Luiz Inácio Lula da Silva.

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La gala está prevista para realizarse en el Andrew W. Mellon Auditorium de la capital estadounidense y será un encuentro privado. Tanto Milei como Eduardo Bolsonaro fueron anunciados como invitados de honor.

La visita se producirá 11 días antes de la segunda vuelta brasileña, prevista para el 25 de octubre. En la primera ronda, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%, de acuerdo con los resultados difundidos tras la elección.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro.

El respaldo de Milei a los Bolsonaro

La presencia de Milei junto a Eduardo Bolsonaro se dará después de que el Presidente argentino expresara públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro durante la campaña electoral brasileña. Ambos dirigentes habían compartido actividades durante la etapa previa a los comicios.

El resultado de la primera vuelta fue celebrado por Milei, que volvió a destacar su cercanía política con el sector liderado por la familia Bolsonaro. Ahora, el mandatario argentino coincidirá en Washington con uno de los principales dirigentes del espacio cuando todavía resta definir el resultado de la elección presidencial.

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El viaje también se inscribe en el fuerte vínculo que Milei viene construyendo con Washington desde el comienzo de su gestión. Será su vigésima visita a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia, según la información difundida sobre su agenda internacional.

La escala en la capital estadounidense se producirá, además, mientras el Gobierno argentino busca profundizar su relación con la administración de Donald Trump y posicionar a Milei como uno de sus principales aliados políticos en la región.