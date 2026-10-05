Vacunatorio VIP: la Justicia avanza con las indagatorias y cita a Duhalde, Valdés y Taiana

Luego de cinco años, la causa Vacunatorio VIP retomó su actividad judicial y llamó a declarar a 34 personas que quedaron imputadas por haber recibido dosis en circunstancias que, según la acusación, hicieron que quienes fueron vacunados “contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos”.

La ronda de indagatorias comenzó el viernes 2 de octubre con la presentación de Lucía Antolini, una médica que declaró ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti. La magistrada había dispuesto las citaciones a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien busca determinar qué grado de responsabilidad tuvieron quienes accedieron a las vacunas por fuera de los criterios establecidos durante la pandemia.

Este lunes fue el turno de Irene Ibon López, otra de las personas incluidas en esta nueva etapa de la investigación. Las declaraciones continuarán durante las próximas semanas y alcanzarán a empresarios, legisladores, sindicalistas y familiares de dirigentes políticos.

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Comenzaron las indagatorias por el Vacunatorio VIP y declara la primera de las 34 investigadas

El cronograma dispuesto por la Justicia se extenderá hasta el 9 de diciembre. Entre los próximos citados aparecen el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda González de Duhalde, el diputado Eduardo Valdés, el excanciller Jorge Taiana y el periodista Horacio Verbitsky, uno de los nombres que quedó asociado al escándalo desde sus comienzos.

La decisión de avanzar sobre quienes recibieron las dosis surgió luego de que la Cámara Federal ordenara profundizar la investigación. El objetivo fue establecer si las personas vacunadas tuvieron únicamente un rol pasivo frente a la maniobra o si, por el contrario, su conducta podía tener relevancia penal por haber aceptado vacunas que no les correspondían según el esquema vigente.

A partir de ese planteo, el fiscal Taiano solicitó que 34 personas fueran citadas a indagatoria. Capuchetti hizo lugar al pedido y fijó un calendario de presentaciones que abrió una nueva etapa en una causa que, hasta entonces, había estado enfocada principalmente en los funcionarios que habrían permitido o facilitado la aplicación irregular de las vacunas.

Ese primer tramo de la investigación derivó en el procesamiento de Marcelo Ariel Guille, exsecretario privado del entonces ministro de Salud Ginés González García; Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, exdirector ejecutivo del Hospital Posadas.

El propio González García también había quedado involucrado en la causa luego de que el escándalo provocara su salida del Ministerio de Salud en febrero de 2021. Sin embargo, no llegó a ser procesado debido a que murió en 2024, a los 79 años, por lo que su situación penal quedó extinguida.

El denominado Vacunatorio VIP salió a la luz durante la pandemia de Covid-19, cuando se conoció que determinadas personas habían accedido a la vacuna Sputnik V por fuera de los criterios establecidos para la campaña oficial. Entre los lugares investigados por la aplicación de dosis aparecen el Ministerio de Salud, el Hospital Posadas y domicilios particulares.

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La causa tuvo desde entonces una fuerte repercusión política y judicial. Ahora, más de cinco años después del escándalo, la Justicia busca avanzar sobre la situación de quienes recibieron aquellas dosis y determinar si su participación puede tener consecuencias dentro de la investigación.

Las próximas indagatorias comenzarán el 7 de octubre, con Néstor Eduardo Mandraccio, y continuarán el 9 de octubre con Adriana Mónica Avella. El cronograma seguirá durante noviembre y los primeros días de diciembre, con citaciones que incluyen a Seza Manukian y Horacio Verbitsky, Eduardo Valdés y Jorge Taiana, Eduardo Duhalde e Hilda González de Duhalde, y finalmente Juliana Duhalde y María Eva Duhalde, convocadas para el 9 de diciembre.