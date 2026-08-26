Vacunatorio VIP: Duhalde, Verbitsky y Taiana fueron citados a declarar ante la Justicia

La jueza federal María Eugenia Capuchetti hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y citó a declaración indagatoria a 34 personas que recibieron vacunas contra el COVID-19 por fuera de los criterios establecidos durante la pandemia. Entre los convocados se encuentran el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky, el exministro de Relaciones Exteriores Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés.

Horacio Verbitsky

Las audiencias comenzarán el 2 de octubre y se extenderán hasta el 9 de diciembre, según el cronograma fijado por la magistrada. La medida alcanza también a empresarios, dirigentes políticos, familiares de funcionarios y otras personas que fueron vacunadas durante el período en el que las dosis estaban reservadas para grupos prioritarios.

Qué investiga la Justicia por el Vacunatorio VIP

La causa investiga la aplicación irregular de vacunas durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se habilitaron dosis para personas que, según la investigación, no integraban los grupos establecidos como prioritarios. El escándalo se conoció en febrero de 2021, luego de que Verbitsky contara públicamente que había recibido una vacuna en el Ministerio de Salud.

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El fiscal Taiano había pedido las indagatorias al considerar que quienes recibieron las dosis tuvieron un rol activo en la maniobra. Según su dictamen, los beneficiarios habrían contribuido a la consumación de los hechos al aceptar vacunas pese a conocer que no formaban parte de los grupos habilitados para acceder a ellas. La acusación apunta a una posible participación en el delito de peculado.

La investigación comenzó con las vacunaciones realizadas en el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas. Uno de los episodios bajo análisis ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando se aplicaron dosis en dependencias del ministerio a Verbitsky, empresarios, legisladores y otras personas que no cumplían con los criterios sanitarios establecidos.

Otro de los hechos investigados corresponde al expresidente Eduardo Duhalde. El 1 de febrero de 2021, un vial con cinco dosis fue trasladado hasta su domicilio, donde fueron vacunados el exmandatario, Chiche Duhalde, sus hijas y su secretario privado. El fiscal sostuvo que no había constancias de que Duhalde estuviera imposibilitado de trasladarse, condición contemplada para la vacunación domiciliaria.

Jorge Taiana

Entre los citados también figuran el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto, su esposa Filomena Burgos, el empresario Florencio Aldrey y familiares, el dirigente Jorge “Topo” Devoto y el diputado Eduardo Valdés, entre otros.

El caso había tenido un primer tramo centrado en los funcionarios que autorizaron las vacunaciones. Esa parte de la investigación ya fue elevada a juicio oral y alcanza al exsecretario del entonces ministro de Salud Ginés González García, Marcelo Guille, al exsubsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Costa y al exdirector ejecutivo del Hospital Posadas Alejandro Maceira. González García, que también había sido procesado, murió en octubre de 2024.

La situación de quienes recibieron las vacunas había sido inicialmente archivada por Capuchetti en 2021, pero la Cámara Federal ordenó profundizar la investigación sobre los beneficiarios. En 2024, el tribunal cuestionó que algunas personas hubieran accedido a las dosis mientras millones de ciudadanos debían esperar su turno de acuerdo con los criterios sanitarios establecidos.

Ahora, con la decisión de Capuchetti, los 34 imputados deberán presentarse a declarar en las fechas fijadas por la Justicia. La instancia de indagatoria permitirá que conozcan formalmente la acusación y ejerzan su derecho de defensa en el marco de una causa que volvió a avanzar más de cinco años después del escándalo del Vacunatorio VIP.

RG/MSS