Ante la incertidumbre por la reelección, el círculo rojo ya sondea al peronismo

“Desde que atacó a (Paolo) Rocca, algo se rompió y no volvió a ser igual”. Esa definición que simbolizó el quiebre del círculo rojo con el presidente Javier Milei se repitió, casi con exactitud, entre tres empresarios que representan distintos sectores de la economía argentina: industria, comercio y energía. En medio de la disputa, el dueño de Techint y de la mayor fortuna del país pareció haber quedado en soledad ante la embestida presidencial, pero el poder del sector privado comenzó allí un reagrupamiento silencioso que está dando señales de rediseño del apoyo clave que necesita el sector partidario ante las elecciones, como también en la gestión pública.

En medio de las incertidumbres que despertó el plan económico del ministro Luis Caputo, por “problemas sistémicos que se están generando ante errores no reconocidos o con soluciones inaceptables para Milei”, en las últimas semanas se comenzaron a activar reuniones y conversaciones telefónicas entre ejecutivos de primera línea de las empresas más poderosas del país y multinacionales que suelen tener injerencia en el quehacer de la política doméstica con referentes del peronismo.

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El objetivo aún no está en ungir a un candidato, aunque tiene dos urgencias: saber de primera mano que existe voluntad de acuerdo interno en el Partido Justicialista; y dejar claro que el poder real está dispuesto a respaldar un cambio de manos en el poder. En reuniones estrictamente privadas, que tienen lugar mayormente en oficinas ubicadas en el centro porteño, lo que quieren saber los empresarios es si un eventual gobierno opositor respetará las reglas jurídicas que se impusieron durante la gestión libertaria o si llegarán con el plan de “romper todo por el sólo hecho de diferenciarse”.

El fantasma de la inflación y el pragmatismo empresario

Lo que aclaran los empresarios es que no quieren imponer un modelo económico, pero sí piden “lograr un acuerdo base para que los mercados no se espanten ante la posibilidad del retorno de una inflación descontrolada a partir de un gasto del Estado infinito, como también la intervención en las empresas”. “El riesgo kuka de intervención del Estado y ruptura de contratos es medido por los inversores, tanto como el riesgo Milei de que la economía se funda. Es tan mala una cosa como la otra. Así que buscamos saber si es mito, realidad o si podemos pensar en una convivencia que nos evite el péndulo económico”, admitió ante PERFIL uno de los negociadores.

La excepción es José Luis Manzano, quien se mostró con el gobernador Axel Kicillof en Nueva York, en la semana en que el bonaerense coincidió con Milei en Estados Unidos, aunque con agendas muy diferenciadas. El empresario es conocido por su pragmatismo, no sólo en los negocios en donde amplió su presencia local en distintos sectores vinculados con licitaciones del gobierno libertario, sino especialmente en la arena política. De cuna peronista, sus pares le reconocen un “olfato” por sus reacomodamientos electorales. Por ahora, juega a todas las puntas, porque horas atrás compartió la cena en la Torre Eiffel con los hermanos Milei en el marco del cierre de la Argentina Week en Francia.

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Por ahora, los grandes nombres no participan de manera directa de las reuniones con los referentes peronistas, pero según pudo saber este medio, ya se abrieron las agendas para que en las próximas semanas haya visitas en “absoluta confidencialidad” entre dirigentes de primera línea que representan a sectores del peronismo con los números 1 de las empresas. En general, el vínculo está abierto con aquellos que coinciden en la necesidad de un “diálogo constructivo”, sin que exista de antemano el alineamiento absoluto. “No le vamos a pedir la afiliación, pero tampoco vamos a aceptar condicionamientos”, razonó una fuente ligada con el armado del gobernador Kicillof.

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Según pudo saber este diario, en el peronismo existen distintos armados que “terminarán jugando una posición centralizada, según el formato de definición electoral interna con el que se determinen las candidaturas”. En el establishment entusiasma la posibilidad de que las disputas extremas favorezcan el surgimiento de “un candidato de perfil moderado que pueda navegar entre las tensiones históricas del peronismo, pero que tenga la capacidad de tomar decisiones estratégicas en materia económica y productiva que permitan el desarrollo de los negocios y no vuelque lo armado hasta el momento”.

A los tres sectores más visibles del poder peronista (La Cámpora, el kicillofismo y el massismo), se le suman otros que son parte del armado de estos espacios o que tienen buen vínculo. Como el caso de la liga de los intendentes que se arma desde el conurbano bonaerense, pero cada día tiene más enlaces federales; como otros referentes, entre los que se destaca el senador sanjuanino Sergio Uñac, quien se mostró con Máximo Kirchner en un acto en su provincia. El exgobernador tiene un vínculo aceitado con la expresidenta Cristina Kirchner, aunque acepta propuestas de empresarios que supieron chocar contra “principios dogmáticos de intervención del Estado en las empresas”.

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El círculo rojo, como suele hacer, abrió sus apuestas con casi todos los espacios. “Menos con (Myriam) Bregman, podemos hablar con todos”, ironizó un líder empresario, en referencia con la postura anticapitalista del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). De todos modos, reconocen que es un límite que miran con atención, porque la diputada del Frente de Izquierda mantiene un nivel de conocimiento y de valoración en las encuestas que la ubica entre los cinco referentes políticos del país, aunque la intención de votos de su partido no alcanza el 10%, a un año de las elecciones.

El rol de los outsiders y la apuesta por la estabilización

Quizás entusiasmados por la interna con Kicillof o por una genuina construcción amplia, similar a la que hacía su padre Néstor Kirchner, Máximo Kirchner envía a sus principales espadas políticas a mantener charlas con los empresarios para conocer sus propuestas. Con las pymes encuentra el termómetro de la situación coyuntural, pero con las grandes corporaciones puede dialogar sobre estrategias de mediano y largo plazo. En el círculo rojo hay cierta “sorpresa” por la apertura del diálogo en ese sentido.

El establishment mantiene una apuesta: el plan del mileísmo sin Milei, que entusiasma a Patricia Bullrich. La senadora de La Libertad Avanza es la apuesta de los empresarios que quieren sostener las pautas basales de la estabilización macroeconómica, pero con correcciones que permitan salir de la recesión. “Es irrelevante hablar de recesión técnica o no, porque lo claro es que la economía no tracciona y la posibilidad de que en la próxima elección se pongan en juego los fundamentos económicos es cada vez mayor. Esa expresión de que el modelo está validado por la gente y de que no hay vuelta atrás es mentira”, sentenció el número dos de una de las empresas más grandes del país en una charla privada, que PERFIL pudo reconstruir.

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Lo que vieron en este último tiempo es la disolución de la reedición de la oferta electoral de Provincias Unidas, un espacio de gobernadores que intentaron instalar al cordobés Juan Schiaretti como opción de la famosa avenida del medio, que sigue sin captar adeptos mayoritarios en las urnas. “Los gobernadores están viendo que tienen que alejarse de las elecciones nacionales para poder mantener el poder territorial y prefieren cerrar acuerdos tempranos que jugárselas a perder. Que hayan ido tanto con Milei a París es una muestra de que olfatean que la polarización es algo inevitable”, le dijo a este medio un asesor de un gobernador de una de las provincias más importantes del país.

Las encuestas y la definición del escenario electoral

En las oficinas de las empresas poderosas se llenaron de informes especiales que realizan las principales encuestadoras del país. Tienen algunas certezas, que en política siempre son volátiles, de todos modos. La elección se definirá en los últimos nueve meses, a pesar de que el clima electoral se haya lanzado. Esa ventana le permite una oportunidad al Gobierno de activar medidas que reactiven el poder adquisitivo y reviva la actividad económica, “aunque sea para mostrar señales de esperanza de que puede venir algo mejor”.

Y, por ahora, los outsiders son irrelevantes en el peso electoral, lo que achica la posibilidad de que participen. “Si se presentan es porque están dispuestos a ser funcionales a una de las propuestas que peleará el poder”, razonó el líder de una de las encuestadoras líderes. Otro analista que asesora a grandes empresas también dejó una definición clave: “Jorge Brito y Daniel Hadad no son outsiders, sino más bien insiders. Hoy la elección podría aceptar un nuevo jugador si es que reconoce y aprovecha la polaridad para entrar por arriba y quitarle el poder a alguno de los dos jugadores. Como hizo Milei con (Mauricio) Macri. Si no, la próxima compulsa electoral será entre libertarios y peronistas”, aseguró.