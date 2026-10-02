Siete de cada diez empresarios en IDEA creen que el dólar está atrasado y debería superar los $1.800

El 81% de los empresarios que pasaron por el 62° Coloquio de IDEA cree que el presidente Javier Milei será reelecto en el 2027. Así lo demostró una encuesta que realizó PERFIL en los pasillos del hotel Sheraton de Mar del Plata, donde el clima electoral se anticipó a más de un año de las urnas. Aún con luces amarillas y rojas prendidas en el tablero de la actividad económica, el establishment quiere la continuidad del modelo, todavía no tiene definido un candidato y siete de cada diez reclama un dólar con un piso de $ 1.800.

Durante los tres días que duró el evento, este medio repartió encuestas en formato papel a los hombres y mujeres de negocios que se reunieron a debatir bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. El cuestionario consta de ocho preguntas, respondidas de forma anónima que abarcaron tanto cuestiones económicas como electorales con el objetivo de tener la temperatura de una cumbre en la que las elecciones se colaron en la búsqueda de una mirada de largo plazo.

Consultados sobre quién va a ganar las elecciones el próximo año, el mandatario actual arrasó contra los competidores elegidos para la encuesta. Sólo un 7,1% cree que la senadora Patricia Bullrich podría ser presidenta, un 4,8% apuesta a un outsider u a otro candidato no especificado y por último, la opción “Axel Kicillof u otro candidato del peronismo”, estuvo en el 2,4%.

No obstante, si bien está claro que habría una continuidad en el Ejecutivo, es difuso el nombre que ocuparía ese puesto. Si las elecciones fueran hoy, el 45,2% de los empresarios se inclinaría por Milei, mientras que un 31% votaría por la exministra de Seguridad, que estuvo presente en el Coloquio y enamoró a los líderes de negocios, con un discurso de diferenciación con el Gobierno en algunos puntos, cómo la necesidad de acompañar a sectores rezagados en la transición económica o la forma de tratar la derogación de la Ley de Tierras, que tras la decisión de la Corte Suprema, le puede significar una vuelta atrás en materia de desregulación a la administración libertaria.

La exfuncionaria agradó, pero quienes almorzaron con ella durante el segundo día del evento, aseguraron que evitó confirmar que quisiera ser candidata. En cambio, el nombre del gobernador bonaerense estuvo circulando por el hall del hotel de la costa atlántica con malas referencias por la declinación a participar y porque aún está asociado a gobiernos pasados con los que tienen muchas disidencias. Por eso, cosechó apenas un escaso 4,8% de los encuestados y quedó por debajo de “un outsider” o incluso de la opción más abierta, “otro”, ambos con un resultado del 9,5%.

A pesar del respaldo, la variable económica que casi el 70% del empresariado presente asegura que debería cambiar es el tipo de cambio. Un 69% contestó que la moneda estadounidense debería subir y entre quienes optaron por una devaluación, el promedio sugerido fue de $ 1.878,96.

Esto implica que, para el establishment reunido en IDEA, el billete verde debería valer cerca de un 20% más en términos reales de lo que marca la pizarra del microcentro porteño, entorno $ 1.550. Un 28,6% de la muestra cree que el dólar está en un “buen precio”, y un ínfimo 2,4% opina que debería bajar. Fue una de las preguntas que más contrarió a los encuestados. “¿Te contesto como industrial y pido un dólar a $ 2.000 o como el papá de dos nenas que las quiere llevar a Disney?”, bromeaba un ejecutivo de la economía real. Varios de quienes afirmaron que el tipo de cambio debería avanzar no se animaron a calcular un nuevo precio, aunque todos manifestaron en forma verbal a PERFIL al momento de ser encuestados que la volatilidad del próximo año hará el trabajo de hacer avanzar la cifra.

A pesar del optimismo político, la foto de la actividad muestra un escenario de fuerte retracción. Al analizar el último año, la mitad de las empresas, un clavado 50%, logró mantener su nivel de actividad, mientras que el 31% afirma haber mejorado y un 19% empeoró.

Pero la visión se ensombrece al mirar el panorama sectorial. El 35,7% de los empresarios reconoce que la actividad en su sector empeoró, y apenas un 23,8% vio una mejora, con un 40.5% que planteó un escenario de estabilidad. En las conversaciones uno a uno en off the record durante la recorrida que hizo PERFIL en esos días, el panorama por rama de actividad fue heterogéneo. Los representantes de sectores ganadores apuntan a un nuevo período de crecimiento, mientras que las empresas de consumo afirman haber entrado en una fase de “estancamiento” en un escalón mucho más bajo que en 2024, la industria también sufre la falta de demanda interna y busca salvarse con la exportación y el panorama de los servicios es incierto hasta ver cuáles son las condiciones para el 2027.

Esta contracción tiene un correlato directo en el mercado laboral, donde el sector privado muestra reflejos defensivos para evitar despidos masivos frente a la caída del consumo. Si bien puertas adentro el 50% de las firmas logró mantener su dotación de personal y un 21,4% la incrementó, la dinámica general es de un fuerte ajuste en los márgenes. El 52,4% de los encuestados sostiene que el empleo en su sector de pertenencia cayó en el último año, mientras que apenas un 11,9% de las industrias registró una creación neta de puestos de trabajo. La diferencia entre lo que pasa en la empresa propia y lo que ven en el sector marca una estrategia de retención de talento en las grandes compañías, a la espera de un rebote en ‘V’ que el mercado todavía no valida.

La buena noticia para el Gobierno es que, a pesar de la recesión económica y el enfriamiento de la actividad, las empresas representadas en IDEA, en su mayoría, grandes compañías, enfrentan la coyuntura con balances relativamente saneados y mantienen cierta holgura financiera. Un amplio 76,2% de las compañías aseguró que sus deudas estuvieron en situación regular. Sin embargo, el encarecimiento del crédito durante la primera mitad del año dejó sus secuelas: un 19% admitió que tuvo que sentarse a refinanciar pasivos para no asfixiar su caja, y un 4,8% dijo haber entrado en mora, encendiendo una luz de alerta sobre el impacto de las tasas en los sectores más rezagados.

Más allá de los balances y las perspectivas electorales, el clima de pasillo en el Sheraton también reflejó una incomodidad latente frente a las respuestas que bajan desde la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda. El empresariado percibe un cierto desinterés por parte de los funcionarios nacionales hacia los reclamos históricos del sector privado. Con las demandas macroeconómicas de shock atendidas, el empresariado reclama que, una vez alcanzada la estabilidad fiscal y monetaria, sería el momento oportuno para avanzar con reformas estructurales de fondo. Hoy, con el déficit cero y la inflación desacelerando, la pelota volvió al campo del Ejecutivo, pero la respuesta oficial no es suficiente.

El mensaje del Gobierno hacia el “círculo rojo” fue desde el inicio, competir, ajustar estructuras de costos y prepararse para sobrevivir a la transformación acelerada del modelo económico, en un contexto de progresiva apertura importadora. Este mandato de supervivencia recae con especial dureza sobre aquellas empresas de la economía real y del entramado pyme que quedaron excluidas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y que aún deben soportar niveles asfixiantes de presión tributaria sin los beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios diseñados para los megaproyectos. La transición, advierten desde la industria, se vuelve cuesta arriba sin un alivio concreto en la carga impositiva.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó en claro que la descompresión fiscal no está a la vuelta de la esquina. A través de un video enviado desde París, el titular del Palacio de Hacienda estiró los tiempos del “sacrificio” y enfrió las expectativas del auditorio. “Post 2031 va a haber una reforma tributaria de simplificación impositiva y demás”, afirmó el titular de la cartera económica.