A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 5 de octubre

El dólar blue hoy cotiza este lunes 5 de octubre a un valor en el mercado de $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 5 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 5 de octubre el dólar oficial cotiza a $1.495,00 para la compra y $1.545,00 para la venta.

La inflación de septiembre fue 2,1% y se acelera: la canasta básica ya supera los $2 millones

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 5 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.548,90 para la compra y $1.552,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 5 de octubre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 5 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 5 de octubre a $1.621,70 para la compra y $1.622,70 para la venta.

Por salarios deprimidos, caen 15% las ventas de los súper en la era Milei

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 5 de octubre a $2.002 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este lunes 5 de octubre en $1.615,25 para la compra y $1.621,43 para la venta.

El ‘puente fantasma’ que Milei prometió entre Chaco y Corrientes

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 650 puntos básicos este lunes 5 de octubre.