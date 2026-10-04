El ‘puente fantasma’ que Milei prometió entre Chaco y Corrientes

Otra promesa electoral incumplida. Dos semanas antes de las elecciones legislativas, el presidente, Javier Milei, había viajado a Chaco para hacer campaña por sus candidatos libertarios. Allí ratificó que sigue en carpeta el viejo proyecto de construir un segundo puente entre esa provincia norteña con Corrientes, pero con capitales privados. Casi exacto un año después de ese acto no hubo ningún movimiento que indique una intención del Gobierno por concretar ese compromiso.

“En Chaco, recibimos con Jorge Capitanich a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para licitar el segundo puente Chaco-Corrientes. Esta obra será un antes y un después para las provincias, pensando en una Argentina que se integra de manera transversal”, había tuiteado en 2023 el entonces ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis. En noviembre de ese año consiguió un préstamo a tasa subsidiada por US$ 700 millones que sólo requería la firma del Presidente, pero el Gobierno libertario lo dejó caer. Hoy, 27 mil autos pasan todos los días por el puente existente, con un tránsito muy superior al planificado hace 50 años, cuando se construyó. No existe ninguna alternativa de cruce entre ambas provincias.

El 13 de octubre de 2025, Milei dijo: “Estamos trabajando en el puente para mejorarlo y que funcione mejor, pero también buscamos hacerlo desde la iniciativa privada para que haya un segundo puente. Estamos avanzando en eso”. Los comicios parlamentarios fueron el 26. Un año después, no hay puente y desde el Ministerio de Economía no contestaron a PERFIL si consiguieron avances.

En la gestión anterior se lo había planteado como un proyecto emblemático que marcaba la agenda de desarrollo del país para los próximos veinte años. Argentina, como el octavo país más grande del mundo y con la población dispersa geográficamente necesita infraestructura que la conecte. Eso requiere planeamiento y un enorme esfuerzo de décadas de trabajo.

La discusión del puente venía de la década del 70. El primero, que aún existe, se construyó hace 50 años con previsiones para la realidad contemporánea de ese momento. Hoy la calle que da acceso al puente desde Corrientes está colapsada de camiones desde tres kilómetros antes. Pasan 27 mil vehículos por día por el puente.

“Sin infraestructura no hay desarrollo. Cuando se abandonan políticas que llevan varios años, eso lleva al fracaso”, analizó ante este medio Sisto Nougués, el exsecretario de Norte Grande en la cartera de Obras Públicas. “Pasaron dos años, no usó el financiamiento barato que ya se había conseguido, con cinco años de plazo, a 25 años de plazo y con tasa subsidiada. ¿Qué privado lo va a hacer y cuál es el peaje que tendrías que cobrar?”, se preguntó. A lo que esgrimió: “Si anunciás una obra pública que no está encadenada a un financiamiento, estás mintiendo”.