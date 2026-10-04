Por salarios deprimidos, caen 15% las ventas de los súper en la era Milei

El ingreso disponible de los hogares no logra repuntar y el changuito del súper tampoco. El consumo masivo retrocede en todo el país y no hay ninguna provincia donde el consumo en supermercados haya recuperado su nivel previo a que asuma la presidencia Javier Milei.

Las ventas en supermercados del acumulado enero-julio cayeron 15,8% contra el mismo período de 2023 y 7% respecto a 2025, siempre respecto al total nacional y a precios constantes. La merma alcanza a las 24 jurisdicciones, de acuerdo al análisis de Ficonomics.

El ranking de ventas reales confirma que el retroceso es generalizado pero muy desigual. Según el informe, la distancia entre el mejor y el peor registro supera los 36 puntos: Formosa vende 39,3% menos que en 2023, mientras Neuquén se ubica apenas 3,1% por debajo.

La razón principal responde a que el ingreso disponible de los hogares no recupera lo perdido desde que asumió Milei. Con la medición actualizada de la inflación, el dinero del sector privado registrado que le queda luego de pagar los gastos fijos se encuentra casi un 20% por debajo de los niveles previos a que el “León” llegue a la Casa Rosada, de acuerdo a cálculos de Paramétrica Consultores.

La clave es la suba de los gastos fijos, que no se pueden postergar. La factura de luz, la garrafa, el boleto o la cuota de la prepaga se pagan primero, y lo que queda es lo que se destina al consumo discrecional. Tanto las tarifas como el transporte y el alquiler subieron por encima del IPC general en el acumulado de lo que va la gestión de Milei. Cuando estos gastos fijos suben muy por encima del resto de los precios, el ajuste recae sobre las compras que sí pueden recortarse, y el supermercado es uno de los primeros lugares donde se nota.

Empleo. Pero no solo preocupa entre los analistas la falta de recuperación del poder adquisitivo. Otro de los ejes que enciende algunas alarmas es la dinámica del mercado laboral que, si bien no mostró una fuerte caída en conjunto, se sostuvo principalmente por el aumento del trabajo informal.

De acuerdo a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2013 y abril 2926, el empleo asalariado privado registrado cayó en 22 de 24 jurisdicciones provinciales. Las únicas que crecen son Neuquén y Río Negro, asociadas a Vaca Muerta. Las caídas porcentuales más profundas se dan en Santa Cruz (-16,4%), Tierra del Fuego (-15,6%) y Catamarca (-12,3%). En términos absolutos, Buenos Aires concentra la mayor pérdida. “El crecimiento se concentra en actividades de alta productividad y poco empleo, y la industria, la construcción y el comercio explican la mayor parte de los 241.189 puestos perdidos a nivel nacional”, señaló el estudio de Finomics.