El detrás de la derrota de Lula en las elecciones de Brasil: en RDC afirman que, “el eje de descontento estuvo en las clases medias”

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, la analista, Eleonora Gosman, se refirió a que la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones de Brasil sorprendió por no coincidir con las principales previsiones de las encuestas.

Eleonora Gosman planteó que uno de los factores para comprender el resultado está relacionado con la edad de los candidatos y el comportamiento de las nuevas generaciones. “Flávio tiene 45 años y Lula tiene 80. Entonces, cuando vos tenés una nueva generación votando, en general esa nueva generación deja de atender estrictamente, te diría, los programas o los proyectos de cada partido y pasa a identificarlo con un u otro candidato”, explicó.

Según su análisis, “parece ser que son menos los lulistas que los bolsonaristas”. La periodista también destacó el resultado legislativo y sostuvo que, “esto no fue una simple elección donde solo ganó Bolsonaro estos dos puntos de diferencia. También fue, de hecho, una elección donde ganó el partido de Bolsonaro”.

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Lula y el desafío de conquistar a las clases medias

Para Gosman, el resultado también expuso dificultades dentro del Partido de los Trabajadores. “Acá hay una especie, digamos, de crisis dentro de la campaña del PT, porque no se pierde así nomás, como perdió Lula”, afirmó en +Perfil.

La periodista destacó algunas de las propuestas del mandatario brasileño: “Queremos invertir en tecnología, en enseñanza universitaria y secundaria” y “queremos que Brasil se tome autosuficiente en medicamentos y queremos garantizar la mejor salud pública”.

Sin embargo, planteó una pregunta central: “Ahora bien, ahora bien, tenés ese programa. ¿Alcanza?”. Y respondió: “No alcanza. Algo pasó porque no alcanzó. Esta es la realidad, no alcanzó”.

En su interpretación, una de las claves del descontento estuvo en las clases medias: “¿Dónde estuvo para mí el eje de descontento? El eje de descontento estuvo en las clases medias”.

Gosman incluyó también a quienes lograron ascender socialmente: “Ese sector también pesa mucho y quiere más. No le alcanza con lo que le dieron hasta ahora. O sea, quiere pasar de clase y consolidar su lugar en la clase media”.