RDC: la Corte Suprema de EE.UU. analiza si las petroleras deben responder por daños del cambio climático

La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó su nuevo período con una audiencia sobre cambio climático que podría tener importantes consecuencias para la industria petrolera. “La Corte Suprema inició hoy sus actividades con una audiencia sobre el cambio climático”, explicó Norman Powell.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Powell analizó el caso que enfrenta a la ciudad de Boulder, Colorado, con ExxonMobil y Suncor Energy, además de otros temas que forman parte de la agenda del máximo tribunal estadounidense.

Cambio climático y demandas contra la industria petrolera

El máximo tribunal debe determinar si puede avanzar una demanda presentada por la ciudad de Boulder, Colorado, contra ExxonMobil y Suncor Energy por los daños vinculados al calentamiento global. “Debe resolver si la industria petrolera puede ser enjuiciada por daños causados por el calentamiento global, lo cual significaría miles de millones de dólares en compensación”, señaló Powell.

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El caso podría abrir la puerta a nuevos litigios. “Ya hay como otras 12 querellas listas para ser presentadas si la Corte aprueba que este caso que presenta Boulder en el estado de Colorado puede seguir adelante”, sostuvo.

Según explicó el periodista, Boulder plantea que las compañías petroleras deberían asumir la responsabilidad por los efectos derivados del cambio climático. “Boulder dice que las empresas y no los habitantes son los que deben ser responsables de los grandes incendios forestales y la devastación que ha causado el cambio climático”, afirmó.

Inmigración, religión y una posible salida de Alito

El caso ambiental forma parte de una agenda de alrededor de 60 causas que la Corte Suprema deberá abordar durante este período. Entre ellas aparecen cuestiones relacionadas con inmigración y libertad religiosa. “Hay casos de inmigración, como sabemos, hay muchos problemas con la situación que se ha generado por los casos de inmigración en esta nueva etapa que tiene el gobierno de Trump”, explicó Powell.

Otro de los asuntos que llegará al máximo tribunal está relacionado con la exhibición de los Diez Mandamientos en las escuelas públicas de Texas. “También hay un caso de religión por el hecho de que, por ejemplo, en el estado de Texas, han impuesto que los diez mandamientos sean expuestos en las escuelas”, indicó.

A esta agenda se suma una noticia que podría tener impacto político: la posibilidad de que el juez conservador Samuel Alito evalúe retirarse de la Corte. “Uno de los jueces conservadores, miembros de la Corte, se llama Samuel Alito, anunció que está empezando a pensar en la posibilidad de jubilarse, lo cual desencadenaría un proceso político bastante interesante”, concluyó Powell.