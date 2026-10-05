En RDC explicaron qué pasará con los votos de la ley de nietos en las elecciones de España

La convocatoria de elecciones en España abrió un interrogante sobre la situación de quienes fueron incorporados al padrón electoral a partir de la denominada ley de nietos. “La verdad que no está muy claro qué va a pasar, porque el censo ya incluye a todas esas personas”, explicó Marcelo Molina en la Ronda de Corresponsales (RDC) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El punto central está en la fecha que determina qué padrón electoral resulta válido. “La ley orgánica del régimen electoral establece que el padrón válido es el del primer día del segundo mes anterior a la convocatoria”, detalló.

La ley de nietos y las dificultades para actualizar el padrón

En ese sentido, Molina explicó que, si la convocatoria se realiza ahora, el padrón correspondiente ya incluiría a esas personas. “El fallo de la cautelar es del 8 de septiembre, con lo cual, legalmente, todos esos deberían estar incluidos, están incluidos, y deberían poder votar”, sostuvo.

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Sin embargo, existe una dificultad administrativa para determinar quiénes cumplen con los requisitos establecidos. “La imposibilidad material de que todos los consulados de todo el mundo revisen, entre ellos el de la Argentina, si todas esas personas que se calculan son casi 170 mil”, señaló.

El periodista remarcó que el proceso requeriría verificar en un plazo muy reducido el origen y las circunstancias de cada caso. “Es imposible en dos meses averiguar el origen, cómo fueron, cómo llegaron, de dónde vienen, si fueron perseguidos, no fueron perseguidos”, afirmó.

El calendario electoral y la formación del nuevo gobierno

La definición sobre esos votos quedará ahora en manos de las autoridades electorales y judiciales. “La pelota está en el tejado, digamos, de la Junta Electoral y del Tribunal Supremo, a ver qué deciden hacer con eso”, explicó Molina.

Mientras tanto, el calendario electoral establece distintas fechas hasta la jornada de votación y posteriormente comienza el proceso de formación de gobierno.

Molina destacó que la nueva legislatura se formaría el 23 de diciembre. “¿Pero por qué el 23? Porque el 22 está el sorteo de Navidad. Y el 24 está el mensaje del rey de las Navidades”, explicó.

La elección de la fecha responde también al enorme peso que tiene el tradicional sorteo de Navidad en la sociedad española. “El sorteo de Navidad es lo más importante que pasa en España, te diría acá a fin de año, más que el presidente”, afirmó.

Y describió su impacto: “Se paraliza el país, desde el más rico hasta el más pobre, en los bares, en los colegios, se paran como si fuera a ver la final del Mundial en Argentina”.

Por último, Molina anticipó que la formación del próximo gobierno podría extenderse hasta enero. “Todo ese proceso va a llevar por lo menos hasta enero”, concluyó.