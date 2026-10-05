RDC: a 90 años de la batalla de Cable Street, el episodio que frenó la marcha fascista en Londres

Se cumplieron 90 años de la batalla de Cable Street, uno de los episodios de la historia británica vinculados con el enfrentamiento contra el fascismo durante la década de 1930. El aniversario fue recordado en Londres con una conmemoración sobre la memoria histórica y la violencia política.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Reino Unido, Enrique Zattara, repasó los acontecimientos del 4 de octubre de 1936 y explicó por qué el episodio volvió a adquirir relevancia en el contexto europeo actual. Según su análisis, la fecha funciona también como una advertencia frente a la posibilidad de que vuelvan a aparecer expresiones de violencia política.

Qué ocurrió en la batalla de Cable Street

En 1936, el partido fascista británico, liderado por Oswald Mosley, había ganado presencia dentro del escenario político del Reino Unido. El contexto internacional estaba marcado por el crecimiento de los regímenes de Benito Mussolini y Adolf Hitler, mientras distintos movimientos fascistas desarrollaban actividades políticas y movilizaciones callejeras.

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El partido de Mosley había organizado una marcha hacia barrios del sudeste de Londres donde se concentraba una importante población judía. La movilización contaba con autorización y custodia policial, de acuerdo con el relato presentado por Zattara.

Sin embargo, grupos de la comunidad judía y sectores antifascistas bloquearon las calles para impedir el avance de la marcha. "Lograron echar de los barrios e impedir la marcha de ese grupo fascista", señaló el corresponsal al reconstruir el episodio.

El enfrentamiento que marcó la política británica

Para Zattara, Cable Street tuvo consecuencias que fueron más allá del enfrentamiento puntual entre los manifestantes. El corresponsal sostuvo que el episodio fue considerado uno de los hechos que contribuyeron a consolidar la posición británica de resistencia frente al nazismo.

"Fue uno de los hechos determinantes de la política británica", afirmó Zattara. En su interpretación, el episodio adquirió un significado particular dentro del proceso que posteriormente llevó al Reino Unido a ocupar un lugar central en la resistencia al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

La batalla de Cable Street quedó así incorporada a la memoria política británica como un episodio de confrontación con el fascismo en las calles de Londres. Su aniversario volvió a ser utilizado como una instancia para recordar aquel conflicto.

Una conmemoración con una mirada puesta en el presente

La conmemoración de los 90 años de Cable Street adquirió, según Zattara, una dimensión adicional por el escenario político europeo actual. El corresponsal mencionó el crecimiento de determinados grupos y movimientos de ultraderecha en distintos países europeos.

En particular, hizo referencia a fenómenos políticos en España y el propio Reino Unido, y sostuvo que algunas expresiones de la ultraderecha comenzaron a adoptar actitudes que, desde su perspectiva, recuerdan a formas de violencia política del período previo a la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de una comparación planteada por el corresponsal en el marco del aniversario. Su lectura apunta a explicar por qué la conmemoración de Cable Street no quedó limitada al recuerdo histórico de un episodio ocurrido hace nueve décadas.

El llamado a evitar que la violencia política se repita

El aniversario también fue presentado como una oportunidad para alertar sobre los riesgos de la violencia política. Según Zattara, la relevancia que adquirió este año la conmemoración está relacionada tanto con el aniversario redondo como con las discusiones actuales sobre el avance de determinados movimientos políticos.

"Se está de alguna manera alertando que eso no puede volverse a repetir", sostuvo el corresponsal. En ese sentido, señaló que el mensaje está dirigido a los gobiernos, las fuerzas de seguridad y los propios dirigentes políticos.

La referencia a Cable Street funciona así como un ejercicio de memoria histórica, pero también como una advertencia sobre las consecuencias que puede tener la violencia política cuando se instala en el espacio público.

Por qué Cable Street trasciende la historia británica

El episodio de 1936 ocurrió en un contexto específico de la política británica y europea, pero su recuerdo continúa asociado al enfrentamiento entre el fascismo y los sectores que se movilizaron para impedir aquella marcha.

Para Zattara, esa dimensión histórica explica que la conmemoración tenga un alcance que excede al Reino Unido. "Tiene una trascendencia que excede meramente la política británica", afirmó al cerrar su análisis.