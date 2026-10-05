RDC: España disolvió el Congreso y el Gobierno podría volver a votar los decretos de vivienda con un solo voto de diferencia

La situación de la vivienda en España atraviesa una nueva etapa luego de la disolución de las Cortes y el rechazo de los decretos impulsados por el Gobierno. En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de España, Marcelo Molina, explicó cómo funcionará la Diputación Permanente y planteó las consecuencias que podría tener la nueva votación de las medidas.

En paralelo, Molina detalló el papel que tendrá Blackstone en la gestión y comercialización de unas 40.000 viviendas y locales vinculados a Sareb, la entidad de mayoría accionaria estatal conocida popularmente como el "banco malo". El corresponsal marcó una particular contradicción entre el discurso contra los fondos de inversión y la participación de una filial de Blackstone en el proceso.

Qué ocurre con los decretos de vivienda tras la disolución de las Cortes

Con la disolución de las Cortes, los diputados y senadores dejan de ejercer sus funciones parlamentarias y el Congreso deja de funcionar con su composición habitual. Según explicó Molina, el mecanismo que permanece operativo es la Diputación Permanente, prevista para actuar durante los períodos en los que no funciona el Parlamento.

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El organismo está integrado por 68 diputados y un presidente, que participan en las votaciones destinadas a dar respaldo a decretos vinculados con situaciones consideradas excepcionales o urgentes. La Constitución contempla este mecanismo para circunstancias imprevistas y de extrema necesidad.

De acuerdo con Molina, en la actual composición de la Diputación Permanente el Gobierno tendría una mayoría de un voto sobre la oposición. En ese escenario, los decretos de vivienda que fueron rechazados anteriormente podrían volver a ser presentados ante ese organismo.

La nueva votación y el posible conflicto judicial

El corresponsal sostuvo que, si los decretos fueran aprobados por la Diputación Permanente, quedarían respaldados legalmente y comenzarían a regir. Sin embargo, anticipó que la oposición podría cuestionar el procedimiento y considerar la maniobra como un acto de campaña.

El punto de conflicto está relacionado con la vigencia de las medidas. Según lo explicado durante el segmento, los decretos podrían mantenerse hasta la conformación de la próxima legislatura, prevista para diciembre.

Molina planteó que el escenario podría terminar en el Tribunal de Justicia Superior, acompañado por denuncias y nuevos enfrentamientos políticos. Mientras se desarrolla esa eventual disputa, los decretos podrían permanecer aprobados y en vigencia.

Blackstone y el rol de Sareb en la vivienda

La segunda parte del análisis estuvo centrada en el vínculo entre Blackstone y Sareb. Molina describió a Blackstone como un fondo de inversión que reúne inversores y fondos de pensiones y que participa en operaciones vinculadas con empresas, hoteles, terrenos y viviendas.

En el caso de Sareb, se trata de una entidad con mayoría accionaria del Estado dedicada a gestionar y promover vivienda pública en España. Su origen se remonta a la crisis financiera y al proceso de rescate de activos inmobiliarios que quedaron en manos de las entidades bancarias.

Según relató Molina, Sareb fue creada para hacerse cargo de viviendas procedentes de aquel proceso y facilitar posteriormente su acceso mediante precios y alquileres asequibles. La entidad es conocida popularmente como el "banco malo".

La filial de Blackstone que gestionará unas 40.000 viviendas

Molina señaló que en el portal de contratación del Estado español aparece la empresa Aliceda, identificada durante el segmento como la filial local de Blackstone en España. Según lo expuesto, la compañía se ocupará de comercializar y vender viviendas, locales y suelos, además de gestionar alquileres.

El proceso también contempla, según el corresponsal, la elaboración de informes sobre impagos e inquilinos vulnerables. El volumen mencionado durante el programa alcanza unas 40.000 viviendas.

Para Molina, allí aparece una de las principales contradicciones del escenario. "Quien se va a encargar de este proceso de facilitar todas esas viviendas para los vulnerables y a precios asequibles, es el fondo buitre, Blackstone", sostuvo.

La paradoja entre los fondos de inversión y la vivienda asequible

El corresponsal vinculó esta situación con las movilizaciones y el debate político alrededor de los denominados fondos buitre. En ese contexto, destacó que mientras se plantea limitar su participación en el mercado inmobiliario, una compañía vinculada a Blackstone aparece en la gestión de propiedades destinadas a determinados sectores de la población.

La contradicción se profundiza, según el análisis realizado en el programa, porque Blackstone también difundió un informe sobre las perspectivas del mercado residencial español. Allí se plantea que la vivienda puede convertirse en un sector de gran fortaleza ante el crecimiento de la demanda.

Menos construcción y mayor demanda de viviendas

De acuerdo con los datos mencionados por Molina, durante el período 2003-2007 se llegaron a construir 714.000 viviendas, mientras que actualmente la cifra se ubica en 118.692. El corresponsal remarcó la diferencia entre ambos niveles de construcción como uno de los elementos centrales del escenario inmobiliario.

A esto se suma, según el informe citado durante el segmento, una proyección de crecimiento poblacional de 5 millones de personas en 15 años. Con esa combinación de menor construcción y mayor demanda, Blackstone considera que el mercado residencial español tendrá capacidad para mantener una posición de fortaleza incluso en períodos de incertidumbre.

En palabras de Molina, el planteo implica que "el que no se hayan construido las viviendas previstas, a ellos les viene muy bien", en referencia al atractivo que representa para los grandes actores del mercado una oferta de viviendas que no acompaña el crecimiento de la demanda.