Analista español: "La crisis de la vivienda le dio a Pedro Sánchez algo de lo que agarrarse"

Tras el revés parlamentario del Gobierno español al no lograr aprobar sus decretos sobre vivienda y en medio de un clima de creciente descontento social con acampadas en las calles, la política española atraviesa horas decisivas. Para analizar los motivos y el impacto de un eventual adelantamiento electoral por parte de Pedro Sánchez, así como sus paralelismos con el escenario político en América Latina, Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), dialogó con el periodista y analista español Roberto Marbán, delegado de El Debate en Andalucía.

Roberto Marbán es un periodista español que cuenta con casi 20 años de experiencia profesional, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como delegado de Andalucía de El Debate.

Roberto, muy buenos días. Jorge Fontevecchia los saluda. Aquí en Argentina estamos conmovidos por los ecos de la derrota de Lula ayer en primera vuelta en nuestro vecino Brasil, pero también es un terremoto político lo que sucede en España. Cuéntenos el adelantamiento de las elecciones, cómo se interpretó una vez tomada la decisión y cuál es la situación actual.

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Hola, ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es una interpretación que, a bote pronto, parece, digamos, una estrategia, una decisión del actual presidente, Pedro Sánchez, porque ha encontrado el momento ahora que creen, al menos en el Partido Socialista, que es el ideal para ir a las urnas. Una legislatura que terminaba el año que viene, pero en la que un Gobierno que se encontraba muy débil parlamentariamente. ¿Por qué? Porque los acontecimientos se precipitaron la semana pasada con la derrota del Gobierno con dos decretos de la vivienda que había presentado ante las Cortes. Ante el malestar, ante las protestas en las calles y en las plazas que todos estamos viendo en la Puerta del Sol de Madrid, pero también en otras ciudades españolas, con el problema de la vivienda... Una vivienda que cada vez se hace más imposible, tanto para comprar como para alquilar. El Gobierno, que quiere presentarse como, digamos, el defensor de esa gente que no puede acceder a la vivienda, ha decidido hacer un referéndum de todo tipo para la vivienda y convocar a las urnas el próximo 29 de noviembre, lo que decimos un adelanto electoral que aquí en España, al menos, se venía ya barruntando desde la semana pasada. Precisamente fue el viernes cuando el Gobierno sufría esa derrota parlamentaria y el presidente después de un fin de semana de reflexión que él mismo avanzó, decidía ante los españoles comunicarles esa convocatoria adelantada de elecciones para el 29 de noviembre.

Roberto, para entender: nosotros venimos de un sistema presidencialista muy distinto en toda América, con fechas fijas, que no se pueden cambiar las fechas de elecciones, y entendemos que en los sistemas parlamentarios el oficialismo decide adelantar cuando considera que una fecha más próxima le beneficia. ¿En este caso le beneficia en el medio de la crisis? ¿Es opinable o no?

Eso no lo sabemos, pero lo podríamos, por así decirlo, interpretar así. Como bien has dicho tú, Jorge, solo le corresponde al presidente del Gobierno de España la potestad de disolver las Cortes y hacer una nueva convocatoria de elecciones, y es lo que ha sucedido. Si me preguntas si le beneficia, yo opino que sí. ¿Por qué? Porque venía siendo un gobierno lastrado, por así decirlo, por lo que viene siendo el lastre ya de ocho años de Gobierno donde se han salpicado diferentes casos de corrupción que, por ejemplo, han afectado a la propia familia del presidente, de Pedro Sánchez, como son los casos tanto de su hermano como de su mujer. Entonces, han visto en el tema de la crisis de la vivienda, que ha despertado un fuerte malestar social, una movilización importante en las calles, en las plazas, como algo a lo que agarrarse para, digamos, presentarse ante los españoles como el Gobierno que está intentando resolver esta crisis. Y de ahí que ante, digamos, estas manifestaciones que, por cierto, siguen las acampadas, siguen las personas durmiendo por las noches en tiendas de campaña en varias plazas de las ciudades de España, y tras esa derrota que las derechas le infligieron no aprobando sus decretos de la vivienda el pasado viernes, la pasada semana, él se quiere presentar como garante de esa vivienda aquí en nuestro país. Entonces, podemos pensar o podemos colegir que quizás este adelanto sí pueda beneficiarle, habiendo tenido en cuenta que si hubiese esperado hasta el 2027, que era cuando terminaba la legislatura y tenía que haber convocado sí o sí esas elecciones, iba a llegar muy debilitado, tanto por su debilidad y su inferioridad parlamentaria como por estos casos que te decía que venían ya debilitando mucho a su Gobierno no solo tras ocho años de Gobierno, que evidentemente eso afecta, sino por los casos de corrupción que antes te comentaba.

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Roberto, yo no sé si esto en España se comenta, que es el comentario en toda América Latina respecto no solo del corrimiento a la derecha que se viene produciendo en todas las elecciones que se han generado en los últimos dos años, sino que siempre pierden los oficialismos, que hay una insatisfacción y que, frente a la insatisfacción, se vota siempre a la oposición. En el caso de España, ¿se menciona lo que sucedió en las elecciones de ayer en Brasil, lo que viene sucediendo en América Latina, el corrimiento a la derecha y, al mismo tiempo, que siempre los oficialismos la tienen más difícil desde el punto de vista de cuánto eso puede hacer, en el caso de España, las dos cosas: que gane la derecha y gane la oposición?

Sí, sí, por supuesto que se menciona y que se tiene muy en cuenta lo que ha sucedido ayer en Brasil con Lula da Silva. Es el propio presidente el que en todas sus intervenciones, siempre que puede, tanto él como sus miembros del Gobierno, recuerdan y dicen esas palabras que ya han hecho suyas cuando hablan de la "internacional derechista" o la "internacional ultraderechista" para poner en guardia y movilizar a su electorado de cara a los comicios generales aquí en España. Son palabras que han utilizado a lo largo de las diferentes elecciones autonómicas. Recuerdo haber hablado contigo cuando se celebraron aquí en Andalucía, que supusieron una derrota sin paliativos para el PSOE; pero en este caso el socialismo y sus socios de izquierda lo que pretenden es llamar a la movilización y bien lo pueden conseguir a través del tema de la vivienda que antes te comentaba, que tanto, tanto malestar ha causado entre la población española, como precisamente advertir de ese fantasma, de esa internacional derechista que amenaza a diferentes países, muchos de ellos europeos y también, como ha sucedido, en Sudamérica.

Muchísimas, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y lo volvemos a consultar, Roberto, como hicimos hasta ahora.

Gracias a vosotros. Un saludo.

MEG