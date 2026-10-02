Caída de los decretos de vivienda en España: en RDC se reveló que el gobierno de Pedro Sánchez podría adelantar las elecciones

La derrota del gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de España, tras el rechazo de dos decretos vinculados con la vivienda, abrió un escenario de incertidumbre política. Durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC) en +Perfil, el periodista, Marcelo Molina, analizó la ruptura entre el PSOE y Junts, las posibles elecciones anticipadas y el impacto de la crisis sobre el Ejecutivo.

Molina fue contundente al describir el resultado parlamentario: “Murieron los dos decretos”. Asimismo, explicó que ambos tuvieron una vigencia muy breve: “Tuvieron una muy corta vida, uno de cuarenta y ocho horas, el otro menos de veinticuatro”.

Para el periodista, la votación también expuso el deterioro de la relación entre el gobierno y Junts. “Es el fin de un matrimonio por conveniencia”, afirmó, y sostuvo que, “finalmente el PSOE y Junts han roto, no se sabe hasta dónde”.

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El resultado fue especialmente significativo por la posición de Junts. A su vez, Molina explicó: “El primer decreto, donde se jugaba todo el gobierno, básicamente, y sus aliados, resultó 178 a 172, o sea, hubo seis de diferencia”. Y remarcó: “¿Cuántos votos tiene Junts en el parlamento? Siete”.

Según su análisis, “si Junts se hubiera abstenido, el proyecto salía”. Sin embargo, “no solo no se abstuvo, sino que votó en contra, y esa fue la gran ruptura”.

¿Elecciones anticipadas en España?

Tras la derrota parlamentaria, comenzó a crecer la posibilidad de que Sánchez adelante las elecciones. Molina señaló que, “se abre un periodo de reflexión” y explicó que algunos integrantes del gobierno consideran que podría ser un momento favorable para convocar a las urnas.

“Muchos de sus asesores, y varios, sí, esto lo están diciendo varios integrantes del gobierno, incluso algún ministro y algún legislador, creen que es el momento ideal para convocar elecciones y adelantarlas”, sostuvo en +Perfil.

Entre las fechas que comenzaron a circular aparece el 29 de noviembre. En este sentido, Molina indicó: “Una es la del 29 de noviembre, que por los plazos constitucionales, eso quiere decir que el lunes o a más tarde del martes Sánchez tendría que anunciar la disolución del parlamento y convocar a las elecciones”.

Sin embargo, advirtió sobre el riesgo electoral para el PSOE: “No queda claro, con esta movilización que hoy tiene la izquierda, si esos votos van a ir efectivamente para el Partido Socialista o a dónde van a ir a parar”.